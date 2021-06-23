В Москве побит температурный рекорд 1948 года

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Главная столичная метеостанция на ВДНХ в 14:00 среды зафиксировала температуру 34,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня превышен температурный рекорд дня, установленный 23 июня 1948 года (33,6). Этот максимум превзойден на 0,7 градуса", - уточнил представитель метеобюро.

По прогнозам синоптиков, в среду столица с высокой долей вероятности побьет абсолютный температурный рекорд всего июня (34,7 градуса в 1901 году).

Ранее сообщалось, что Москва во вторник побила температурный рекорд дня, установленный 22 июня 1917 года (31,8). Воздух на главной метеостанции города на ВДНХ, по уточненным данным, раскалился до 33,7 градуса.

Объявленный в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до пятницы и действует уже шестые сутки подряд, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы.

Синоптики прогнозируют, что рекордная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. Ожидается, что дневные показания термометров еще несколько раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, в четверг и пятницу в Москве ожидается до 36, в субботу - до 35, в воскресенье - до 34 градусов.

Кратковременные дожди в столичном регионе возможны не раньше пятницы.

По информации Гидрометцентра России, значения ультрафиолетового индекса до конца недели, по оценке синоптиков, будут достигать в столице интервала 6-8 (уровень излучения от высокого до очень высокого - ИФ).

Метеорологи рекомендуют жителям Московского региона позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.