Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:30Заразились
на 23.06В России 5 368 513+17 594В мире 179 158 295+372 137

В Москве побит температурный рекорд 1948 года

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Главная столичная метеостанция на ВДНХ в 14:00 среды зафиксировала температуру 34,3 градуса, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы.

"Сегодня превышен температурный рекорд дня, установленный 23 июня 1948 года (33,6). Этот максимум превзойден на 0,7 градуса", - уточнил представитель метеобюро.

По прогнозам синоптиков, в среду столица с высокой долей вероятности побьет абсолютный температурный рекорд всего июня (34,7 градуса в 1901 году).

ЭкономикаЭнергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жарыЭнергопотребление в России обновило летний максимум на фоне жарыЧитать подробнее

Ранее сообщалось, что Москва во вторник побила температурный рекорд дня, установленный 22 июня 1917 года (31,8). Воздух на главной метеостанции города на ВДНХ, по уточненным данным, раскалился до 33,7 градуса.

Объявленный в воскресенье "оранжевый" уровень погодной опасности в столичном регионе продлен до пятницы и действует уже шестые сутки подряд, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

"Аномально жаркая погода. Среднесуточная температура выше нормы на 7-10 градусов", - говорится в предупреждении метеослужбы.

Синоптики прогнозируют, что рекордная жара сохранится в Московском регионе до конца недели. Ожидается, что дневные показания термометров еще несколько раз превысят абсолютные максимумы за всю историю метеонаблюдений.

По уточненному прогнозу Гидрометцентра, в четверг и пятницу в Москве ожидается до 36, в субботу - до 35, в воскресенье - до 34 градусов.

Кратковременные дожди в столичном регионе возможны не раньше пятницы.

По информации Гидрометцентра России, значения ультрафиолетового индекса до конца недели, по оценке синоптиков, будут достигать в столице интервала 6-8 (уровень излучения от высокого до очень высокого - ИФ).

Метеорологи рекомендуют жителям Московского региона позаботиться о защите кожи и глаз и не находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня.

Аномальная жара в Москве

10
Москва

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

В Москве второй день подряд побит рекорд смертности от COVID за всю пандемию

Воробьев не исключил ужесточения ограничений в Подмосковье из-за COVID-19

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до четверга

"Оранжевый" уровень опасности в Москве продлен до четверга
Пандемия коронавируса

Нужный для похода в кафе в Москве ПЦР-тест можно сдать только в лабораториях ЕМИАС

Пандемия коронавируса

Рестораторы сочли, что новые требования к общепиту Москвы лучше, чем локдаун

Все кафе Москвы станут COVID-free, мероприятия свыше 500 участников отменят. Обобщение

Все кафе Москвы станут COVID-free, мероприятия свыше 500 участников отменят. Обобщение

"Спутник Лайт" для вакцинации иностранцев поступит в Москву в течение недели

Пандемия коронавируса

Эксперт счел невыполнимыми новые требования к работе общепита в Москве

Эксперт счел невыполнимыми новые требования к работе общепита в Москве

В Москве с 28 июня зайти в кафе смогут только привитые и переболевшие

В Москве с 28 июня зайти в кафе смогут только привитые и переболевшие
Пандемия коронавируса

Работу пунктов вакцинации в поликлиниках Москвы продлили до 22:00

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');