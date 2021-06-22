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Пострадавшему от стихии бизнесу Крыма могут дать микрокредиты под 1% с отсрочкой

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Власти Крыма допускают выделение фондом микрофинансирования региона микрокредитов под 1% годовых с отсрочкой платежа на один год для бизнесменов, пострадавших от наводнения на юге и востоке полуострова.

"Есть опыт других регионов по фонду микрофинансирования, когда под льготный 1% годовых с отсрочкой на год выделяется микрокредит. Завтра (...) министерство экономического развития (Крыма - ИФ) будет работать в Ялте и Керчи, смотреть какое количество желающих взять такой микрокредит", - сказала вице-премьер правительства Крыма - министр финансов региона Ирина Кивико на заседании оперштаба по ликвидации ЧС во вторник вечером.

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"До конца недели доложим по суммам, которые может выделить наш фонд микрофинансирования на поддержку бизнеса", - добавила она.

Циклон обрушился на Крым в минувший четверг, 17 июня, власти республики ввели режим ЧС. Сначала двухмесячная норма осадков выпала на востоке полуострова, на следующий день - трехмесячная на южном берегу, сошли селевые потоки. Подтопило больше 360 домов, спасатели эвакуировали почти 1,8 тыс. человек, были перебои с водо-, электро- и газоснабжением. Больше всего пострадали Керчь и Ялта. На юге Крыма погиб мужчина, без вести пропала женщина, травмированы 54 человека. Ведется подсчет нанесенного стихией ущерба.

Наводнение в Крыму

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