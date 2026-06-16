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Турция в апреле удвоила импорт СПГ, невзирая на рост цены

Турция в апреле удвоила импорт СПГ, невзирая на рост цены
Фото: Muhammed Enes Yildirim/Anadolu via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Взлет мировых цен на энергоресурсы не остудил приверженности Турции к наращиваю импорта сжиженного природного газа, прежде всего из Соединенных Штатов. В апреле 2026 года республика нарастила импорт СПГ в два раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года, несмотря на рост цены газа в Европе на треть из-за войны в Персидском заливе.

В то же время крупнейшие экономики мира сокращают закупки СПГ из-за резкого роста котировок.

Средняя цена газа на эталонном европейском хабе TTF в апреле 2026 составила $547 за тысячу кубометров, что на треть больше, чем годом ранее (но на 11% меньше, чем месяцем раньше, в марте-2026).

Суммарно в апреле Турция приняла 4,731 млрд куб. м газа, что на 16% больше, чем годом ранее, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK).

Импорт трубопроводного газа вырос на 7% - до 3,911 млрд куб. м. Поставки из России, от "Газпрома", составили за месяц 1,969 млрд куб. м (+8%). Из Азербайджана за отчетный месяц получено 997 млн куб. м (равно прошлогоднему уровню). Из Ирана пришло 945 млн куб. м, что является одним из максимальных показателей за всю историю.

Импорт сжиженного природного газа в апреле вырос в два раза - до 820 млн куб. м, или 630 тыс. тонн. Турецкие терминалы по приему СПГ работали с 22-процентной загрузкой.

Поставки СПГ из США составили 379 млн куб. м (рост в четыре раза), из Алжира - 370 млн куб. м (сопоставимый с прошлогодним уровень). Еще одна спотовая партия пришла из Мавритании.

Общее потребление газа в стране в апреле прибавило символический один процент - до 5,78 млрд куб. м, с аналогичной динамикой в энергетике (539 млн куб. м), ЖКХ (3,19 млрд куб. м) и промышленности (1,186 млрд куб. м).

С начала года выработка гидроэлектростанций в Турции резко выросла, и это привело к кратному понижению спроса на газ и импортный уголь в энергетике; рост выработки ГЭС также виден мае и июне. В условиях нынешнего резкого роста цен на газ и другие энергоресурсы на мировом энергетическом рынке это является для Турции весьма выгодным стечением обстоятельств.

Азербайджан TTF Газпром Иран США Турция СПГ
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