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Суд в США отклонил иск xAI, обвинявшей OpenAI в краже коммерческих секретов

Суд в США отклонил иск xAI, обвинявшей OpenAI в краже коммерческих секретов
Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Федеральный суд в Калифорнии отклонил иск ИИ-компании Илона Маска xAI, обвинявшей OpenAI в попытке похитить ее коммерческие секреты.

В иске утверждалось, что OpenAI наняла бывшего инженера xAI Сюэчэня Ли, чтобы побудить его раскрыть конфиденциальную информацию относительно чат-бота Grok, разработанного компанией Маска. Судья Рита Лин, однако, посчитала, что xAI не смогла представить веских доказательств.

"По сути, xAI приравнивает вопросы кандидату о его предыдущем опыте работы к поощрению раскрыть коммерческие секреты, полученные им в ходе этой работы", - заявила судья.

Компания Маска первоначально подала иск к OpenAI в сентябре прошлого года, обвинив разработчика чат-бота ChatGPT в присвоении ее коммерческих секретов и переманивании сотрудников. В феврале Лин отклонила его из-за недостаточности доказательств, однако разрешила xAI повторно подать иск в следующем месяце.

В своем решении, вынесенном в понедельник, судья заявила, что дальнейшее внесение поправок будет "бесполезным", поставив точку в этом деле.

Отдельно xAI судится с самим Ли, которого обвиняет в присвоении коммерческих секретов компании. Он входил в число первых 20 инженеров ИИ-компании, начавших работать в ней в 2024 году и участвовавших в разработке чат-бота Grok.

OpenAI еще в феврале назвала иск xAI "беспочвенным". В компании считают его одним из эпизодов "кампании преследования" по стороны Маска.

В прошлом месяце Маск проиграл другой суд против OpenAI. Коллегия присяжных отклонила претензии к OpenAI и ее главному исполнительному директору Сэму Альтману со стороны Маска, утверждавшего, что ИИ-компания предала свою первоначальную миссию служить общественным интересам, превратившись в коммерческую организацию.

США OpenAI Илон Маск xAI
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