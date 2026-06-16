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Brent подешевела до $82,78 за баррель

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно снижаются во вторник после падения до минимумов с начала марта накануне на ожиданиях завершения конфликта на Ближнем Востоке.

К 8:09 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,39 (0,47%) до $82,78 за баррель. В понедельник Brent подешевела на $4,16 (4,76%), до $83,17 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,17 (0,21%), до $80,58 за баррель. За предыдущую сессию контракт подешевел на $4,13 (4,87%), до $80,75 за баррель.

Президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф подписали в электронном формате меморандум о начале урегулирования ближневосточного кризиса, сообщил в понедельник Axios со ссылкой на источник. Ожидается, что официальная церемония подписания документа состоится 19 июня.

Тем временем глава Белого дома заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, что Ормузский пролив уже частично открыт и будет полностью открыт в пятницу. Трамп также обратил внимание на то, что за проход судов через эту водную артерию пошлины взиматься не будут.

Участники рынка ждут обнародования деталей меморандума и оценивают сроки нормализации поставок нефти из стран Персидского залива.

"Пока детали не прояснятся, рынок, вероятно, будет проявлять сдержанность в отношении дальнейшего снижения премии за риск", - полагает аналитик KCM Trade Тим Уотерер.

Эксперт IG Тони Сикамор в свою очередь отмечает, что восстановление поставок энергоресурсов до предкризисных уровней будет нелегкой задачей. "Разминирование, возобновление полного страхового покрытия морских перевозок и обеспечение достаточно комфортных условий для того, чтобы суда и операторы вернулись в залив, потребуют времени - равно как и восстановление приостановленной добычи и поврежденной региональной инфраструктуры", - пишет он.

Brent WTI Иран США
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