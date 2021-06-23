Цена газа в Европе подошла к $400/тыс. куб. м из-за дефицита и роста спроса

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Цена газа в Европе за очередной день торгов прибавила еще 3%, вплотную приближаясь к отметке $400 за тысячу кубометров на фоне роста стоимости квот на выбросы углекислого газа, а также растущего спроса и ограниченного предложения.

Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах выросла до $397 за тысячу кубометров. С начала года контракт "на день вперед" на TTF в среднем стоит уже $266 за тысячу кубометров.

В бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов (более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса). В среду "Газпром" на конференции Renaissance Capital объявил новую оценку средней цены экспорта в дальнее зарубежье – $240 за тысячу кубометров.

О дефиците газа на европейском рынке лучше всего говорит состояние закачки в ПХГ Европы. По данным Gas Infrastructure Europe, 22 июня объем пополнения хранилищ был минимальным за последний почти что месяц (с 27 мая), так как ресурсы направляются на текущее потребление. Текущий уровень запасов в ПХГ Европы – 45,22% – находится на 14,46 процентных пункта ниже среднего за последние пять лет (59,68%).

Аналитики Renaissance Capital также приводят комментарии менеджмента "Газпрома", что потребители газа по долгосрочным контрактам увеличивают отбор, из-за чего у компании не остаётся ресурсов "голубого топлива", чтобы мгновенно вывести их на спот. И, как свидетельствуют данные GIE, в газовые сутки 22 июня "Газпром" был вынужден сократить закачку в свои мощности в Европе (такое и происходит на фоне растущих заявок покупателей).

Накануне на торгах в США стоимость ближайшего - августовского - фьючерса на индекс СПГ в Азии Platts JKM выросла на 3%, до $443 за тысячу кубометров, а с начала месяца стоимость этого контракта выросла на 16%. Приток сжиженного природного газа в Европу по мере роста спроса на него в Азии продолжает сокращаться. В текущем месяце поступление газа с СПГ-терминалов Европы падает по отношению к маю на 18%, в результате в июне импорт СПГ может быть минимальным за последние 4 месяца.