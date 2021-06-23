"Газпром" уточнил ориентир по ценам на газ в Европе в 2021 году

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - "Газпром" решился конкретизировать ориентир по цене экспорта в дальнее зарубежье в 2021 году на уровне $240 за тысячу кубометров, сообщают аналитики Renaissance Capital по итогам встречи с руководством концерна в рамках своей 25-й ежегодной конференции инвесторов.

Прежнюю оценку озвучивал начальник департамента "Газпром экспорта" Андрей Зотов 28 мая: "Мы достаточно консервативно подходим к нашему прогнозу, но, тем не менее, ожидаем, что цена никак не опустится ниже $200 по году".

"Уточнен ориентир по ценам на газ в Европе. "Газпром" заявил, что теперь ожидает, что средняя цена продажи газа в Европу в 2021 году составит $240 за тыс. куб. м, что выше его последнего прогноза "выше $200" и на 11% выше нашей текущей оценки в $216", - пишут аналитики Renaissance Capital по итогам встречи в режиме видеоконференцсвязи.

RenCap добавляет: "Газпром" отметил, что повысились заявки на поставку по долгосрочным контрактам, что снижает его способность увеличивать продажи на споте в моменте".

Цена газа с поставкой в четверг на хабе TTF в Нидерландах выросла до $397 за тысячу кубометров. С начала года средняя цена контракта "на день вперед" на TTF составила уже $266 за тысячу кубометров, тогда как в бюджет "Газпрома" на 2021 год заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубов (более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса).