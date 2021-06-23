Жара в Петербурге обновила рекорд июня и июля

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Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Петербургская погода в среду обновила исторический максимум июня и июля, сообщил "Интерфаксу" главный синоптик города Александр Колесов.

"Природа разошлась не на шутку и вместе с экстремумами дня и месяца перекрыла абсолютный максимум июля", - сказал Колесов.

По его данным, в среду температура воздуха в северной столице поднялась до плюс 35,9 градусов. Это выше значения 28 июля 2010 года, которое считалось максимальным прежде.

"На сегодняшний день это второе абсолютное значение температуры за всю историю наблюдений в Санкт-Петербурге. Первое - плюс 37,1 градусов - отмечено 7 августа 2010 года", - отметил синоптик.

Он добавил, что с четверга в Петербурге станет прохладнее.

В минувшую субботу в Петербург пришла аномальная жара: погода пять дней кряду бьет температурные рекорды. Июнь 2021 года стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений.