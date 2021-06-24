Microsoft презентовала новую ОС Windows 11

Фото: Microsoft

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Американская корпорация Microsoft на онлайн-презентации представила новую версию своей операционной системы Windows 11.

Отмечается, что Windows 11 будет доступна через бесплатное обновление для пользователей Windows 10 и на новых ПК уже осенью. Этот процесс будет продолжаться до 2022 года. Для членов программы Windows Insider ранняя версия Windows 11 будет доступна уже на следующей неделе.

Создатели новой ОС обещают "простой и лаконичный дизайн". Для Windows 11 была переработана кнопка Пуск и панель задач. Появятся новые звуки, шрифты и иконки.

Новая опция Desktops позволит на одном ПК создавать рабочие столы для разных целей и переключаться между ними.

В новой операционной системе платформа для общения Microsoft Teams интегрирована в панель задач, что позволит мгновенно связываться адресатом посредством переписки, голосом или по видеосвязи внутри Windows, а также с помощью смартфона на Android или iOS.

Создатели также представили новую персонализированную ленту новостей на базе искусственного интеллекта и браузера Microsoft Edge. Экран с интересующей информацией можно открыть прямо на рабочем столе, при этом персональная новостная лента не мешает выполнению других задач.

Также представлен обновленный Microsoft Store, в котором можно найти приложения Android.

Особо подчеркивается, что Windows 11 обеспечивает лучшие игровые возможности ПК, предлагая Auto HDR, Direct Storage и доступ к приложению Xbox, для запуска отличных игр с подпиской Xbox Game Pass.