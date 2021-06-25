Капитализация Microsoft превысила $2 трлн

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. стала второй американской компанией после Apple Inc., рыночная стоимость которой превысила $2 трлн.

Цена акций Microsoft в четверг выросла на 0,5% - до $266,69. Исходя из этого капитализация компании составляет $2,009 трлн.

Котировки бумаг Microsoft опускались до локального минимума в начале пандемии COVID-19 в марте 2020 года, но с того момента они выросли почти вдвое (на 96%).

Microsoft в четверг, 24 июня, впервые почти за шесть лет представила новую версию операционной системы. Windows 11 будет доступна через бесплатное обновление для пользователей Windows 10 и на новых персональных компьютерах уже этой осенью.

Аналитики продолжают позитивно оценивать перспективы роста стоимости акций Microsoft, сообщает MarketWatch. Рекомендацию "покупать" или ее эквивалент бумагам компании присвоили 33 из 36 экспертов. Их средний прогноз относительно котировок акций находится на уровне $294,73, что предполагает рост на 11% с текущей цены.

Рыночная стоимость Apple, которая впервые преодолела отметку в $2 трлн в августе, сейчас превышает $2,2 трлн. Акции компании в четверг подешевели на 0,2%.