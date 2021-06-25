Год действия закона о виноделии - есть ясность в понятиях, но интересное впереди. Обзор

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Закон о виноградарстве и виноделии, вступивший в силу в РФ год назад, в целом укрепил позиции российских виноделов на внутреннем рынке. Вместе с тем, назрела необходимость его доработки. Необходимо компенсировать виноградарям стоимость импортируемых саженцев и предусмотреть ряд других мер господдержки, считают участники винодельческой отрасли, опрошенные "Интерфаксом".

In vino veritas

Плюсы данного закона заключаются, в частности, в том, что он внес понимание в определение "российское вино", полагает коммерческий директор винодельни ООО "Вилла Звезда" (Ростовская область) Дмитрий Радаев.

"В целом закон оцениваю положительно. Он внес ясность в определения, закрепил понятия. В результате мы четко видим, что стоит на полках: вино или напиток, не являющийся вином", - сказал Радаев.

Наблюдается интерес к российским винам и винам защищенного географического указания (ЗГУ) с обозначением региона производства со стороны ритейла и дистрибьюторов.

"При этом закон дал старт перераспределению: с вин из виноматериала на вина, произведенные из российского винограда. Это стало стимулом для закладки и расширения площадей виноградников. В долгосрочной перспективе данные тенденции положительно отразятся на рынке", - убежден коммерческий директор.

Позитивно оценивает действие закона и директор по развитию Донского винодельческого хозяйства (ДВХ) "Эльбузд" (Ростовская область) Владимир Гончаров.

"Стали (потребители - ИФ) больше приобретать отечественного вина. Уменьшилось количество некачественной продукции на полках. Закон стимулировал и развитие внутреннего туризма, которым мы активно занимаемся", - заметил Гончаров.

Крымский винодел Алексей Акчурин, более 30 лет возглавлявший Севастопольский винодельческий завод, подчеркнул большое значение для отрасли ограничений на использование импортных виноматериалов.

"До этого (до вступления в силу закона - ИФ) Россия задыхалась от фальсификата, и отечественным производителям не было смысла закладывать виноградники. Зачем? Когда можно было привезти танкером неважно из какой страны и неважно какого качества (балк - ИФ) и называть это все российским вином. (Отечественные - ИФ) виноградари и виноделы не выдерживали конкуренции", - сказал он.

Увеличение объемов закладки виноградников является неоспоримым преимуществом действия закона, подтвердил крымский винодел Валерий Захарьин, владелец бренда "Валерий Захарьин".

"Очевидный плюс закона - все начали сажать виноградники. Мы приблизились к мировым стандартам классификации вин. Сейчас уже появился паспорт винограда у всех виноградников - это очень важно. Запрет ввоза (заграничного - ИФ) виноматериала - это очень хорошо. Главное, чтобы не подтолкнуло к производству фальсификата", - сказал Захарьин.

Он также отметил, что рост цен на виноград делает его выращивание безубыточным.

"Стоимость технического винограда возросла, особенно в Крыму. Думаю, процентов на 70, кое-где - в два раза. В прошлом году цены были выше в два раза, чем в позапрошлом", - добавил винодел.

Вместе с тем, определенные риски заключаются в том, что теперь политику работы отрасли в большей степени будут определять крупные хозяйства, выпускающие относительно дешевые вина для массового рынка, считает владелец винодельни "Вина Арпачина" Юрий Малик (Ростовская область).

"Самый огромный минус, что теперь вместо региональных саморегулируемых организаций будет существовать одна - всероссийская. Дело в том, что голоса в этой организации распределяются пропорционально площади виноградников ее членов. Больше площадь - больше голосов. Теперь хозяйство, в котором несколько тысяч гектаров винограда, может полностью диктовать политику всем винодельням", - сказал он.

При этом, по мнению предпринимателя, лучшие по качеству вина делаются на небольших винодельнях. "Теперь правила игры для всех будут определять производители массового дешевого вина. Ничего хорошего это не сулит", - утверждает Малик.

Радужные перспективы

Винодельни, работающие на собственной сырьевой базе, в большинстве своем строят оптимистичные планы наращивания производства и продаж на текущий год. А производители, закупавшие виноматериалы, уже сталкиваются с проблемами.

"Растет объем продаж, количество клиентов. Так, в январе-мае текущего года объемы реализации донских автохтонных вин выросли почти в 1,5 раза, вин ЗГУ "Долина Дона" - на 25%. По итогам года сохраняем планы увеличить объем продаж в 1,7 раза по сравнению с прошлым годом. У нас есть договоренности с клиентами, готовим отгрузки", - сказал коммерческий директор "Виллы Звезда".

При этом по его словам, цены на вина за последний год не изменились.

ДВХ "Эльбузд" по объемам производства пока остается на уровне прошлого года, однако строит оптимистичные планы. "В следующем году планируем увеличивать производство. На наши отпускные цены закон никак не повлиял. У нас те цены, что были, они и остались", - отметил Гончаров.

По словам Акчурина, закон не только не повлиял на цены на вино, но и дал определенные преимущества российским производителям. "Не особо повлиял. Дает отечественным производителям некие конкурентные преимущества по ценообразованию - это здорово!" - сказал он.

Крымский винодел Захарьин, напротив, отмечает рост отпускных цен на вина. "У тех, кто не занимается фальсификатом, вина процентов на 10-15 поднялись в цене, имеется в виду вино в категории 400-500 рублей, - сказал он.

"Вина Арпачина" констатируют рост продаж.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года мы продали вина в два с лишним раза больше. Планов на текущий год пока нет. В прошлом году были весенние заморозки, и вместо 120 тонн винограда собрали 25 (тонн - ИФ). Прогнозы в нашем климате можно делать только тогда, когда виноград собран", - сообщил владелец винодельни.

Малик отметил, что вступление закона в силу не повлияло на отпускные цены.

"В сегодняшних условиях цены на вино определяются исключительно спросом и предложением, причем спрос, в конечном счете, зависит только от качества вина. А на себестоимость вина влияют, в первую очередь, инфляция, рост курса валют, тарифов на энергоносители и ухищрения налогового законодательства, позволяющие требовать уплаты налога на прибыль даже при фактических убытках", - сказал он.

Предприниматель также добавил, что на деятельности винодельни "Вина Арпачина", использующей в производстве вина только собственный виноград, закон не отразился, однако представители отрасли, работающие не на собственном виноматериале, столкнулись с трудностями.

Со вступлением в силу закона ушли с рынка игроки, которые не имели собственной сырьевой базы, подтвердил Радаев.

В частности, ранее сообщалось, что из-за отсутствия собственной сырьевой базы в начале текущего года прекратил производство ООО "Ростовский комбинат шампанских вин" ("Ростшампанкомбинат"), выпускавший порядка 30 наименований продукции.

"В соответствии с законом, отечественным вином может называться продукция, которая выработана только из российского винограда. У "Ростовского комбината шампанских вин" отсутствуют собственные виноградники, для производства винодельческой продукции используются ввозимые виноматериалы", - сообщала "Интерфаксу" директор департамента потребительского рынка Ростовской области Ирина Теларова.

Весной текущего года "Ростшампанкомбинат" перенес производство трех своих популярных марок на площадку ЗАО "Боска-Рус" (Башкирия).

"Да, действительно, это произошло в апреле этого года. Мы перенесли производство", - сообщал ранее "Интерфаксу" заместитель директора по продажам и маркетингу компании Александр Линник.

Есть над чем поработать

Все опрошенные представители отрасли сходятся во мнении, что закон о виноградарстве и виноделии нуждается в поправках.

"Минус - технический, есть общие понятия, которые необходимо конкретизировать и доработать. В частности, важно четко определить механизм получения компенсаций, господдержки, работы дегустационной комиссии. Но эта работа уже ведется. Насколько мне известно, Госдума сейчас активно обсуждает поправки к закону. Надеюсь, что в течение 2-3 лет он заработает в полную силу", - сообщил Радаев.

Гончаров считает, что закон необходимо расширить мерами господдержки и субсидирования производителей сырья.

С осторожностью к доработке закона относится Малик, однако, он также отмечает ее необходимость.

"Если доработкой будут заниматься те же силы, что и разработкой, то лучше уже ничего не трогать и дать возможность поработать хоть в каких-то стабильных условиях. А изменения нужны только такие, которые, не создавая новых барьеров, позволят виноделам полностью перерабатывать весь выращенный с таким трудом виноград. Это увеличит и их прибыль и, соответственно, уплачиваемые ими налоги", - сказал владелец винодельни "Вина Арпачина".

В качестве удачного примера законотворчества Малик привел закон Ростовской области, предусматривающий поддержку виноделию из уникальных донских сортов винограда. "Это, безусловно, первый шаг в правильном направлении", - добавил он.

Необходимость доработки закона отмечает и Акчурин. В первую очередь, по его мнению, изменения должны быть направлены на финансирование посадочного материала.

"Так, саженцы винограда из других стран не подпадают под финансирование посадок, которое проводит государство. Это то, что перво-наперво нужно менять! В России еще нет базы по выращиванию саженцев, отечественная база будет нескоро", - подчеркнул крымский винодел.

Захарин считает, что в законе должен быть предусмотрен переходный период для формирования отечественной базы саженцев.

"Я бы сделал переходный период на несколько лет, чтобы отрасль могла перестроится в плане посадок винограда. Если мы хотим развивать в будущем популярные сорта винограда - Альянико, Асиртико, то хотелось бы, чтобы мы могли завозить зарубежные саженцы до того, пока мы создадим питомник. Надо было сделать четырех-, пятилетний (переходный - ИФ) период, когда будут созданы питомники, а на этот период завозить саженцы", - сказал он.