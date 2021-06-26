Акционеры "Системы" утвердили дивиденды за 2020 год в 0,31 руб. на акцию

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО АФК "Система" утвердили дивиденды по итогам деятельности за 2020 год в 0,31 рубля на акцию (6,2 рубля на одну ГДР), сообщила заместитель председателя совета директоров корпорации Анна Белова в ходе онлайн-трансляции.

Всего по результатам 2020 года будет выплачено 2,99 млрд рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на получение дивидендов, - 15 июля.

Дивиденды будут выплачены по новой дивидендной политике АФК на 2021-2023 годы, которая была принята в мае.

Прежняя дивидендная политика действовала с 2017 года и предполагала выплаты не менее 1,19 рубля на акцию, но компания отклонилась от нее из-за необходимости выплачивать 100 млрд рублей по условиям мирового соглашения с "Роснефтью".

За 2017 и 2018 годы акционеры получали 0,11 рубля на акцию. В 2019 году дивиденды составили 0,13 рубля на акцию.

Таким образом, дивиденды за 2020 год в 2,4 раза превышают размер дивидендов за 2019 год.

По новой дивидендной политике в 2022 году выплаты составят не менее 0,41 рубля на акцию, в 2023 году - 0,52 рубля на акцию.

Базовый объем дивидендов в 2022 году составит около 4 млрд рублей, в 2023 году - примерно 5 млрд рублей.

"Дополнительно к базовому объему дивидендов, начиная с 2022 года, совет директоров рекомендует к распределению акционерам в виде дивидендных выплат 10% от абсолютного прироста показателя OIBDA за предыдущий год, если корпорация по итогам предыдущего года демонстрирует рост этого показателя более чем на 5% и при этом отношение чистый долг/OIBDA на конец предыдущего года не превышает 3,0х", - сообщала ранее АФК.

Контролирующим акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков с долей 59,2%. Free float на Лондонской фондовой бирже составляет 10,3%, на Мосбирже - 21,2%. Еще 9,3% ценных бумаг находится во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента "Системы".

В портфель активов "Системы" входят телекоммуникационный оператор ПАО "МТС", маркетплейс Ozon, лесопромышленный холдинг Segezha Group, сеть клиник "Медси", агрохолдинг "Степь" и другие.