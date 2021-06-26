Глава РСПП Шохин и ректор ВШЭ Кузьминов вошли в совет директоров "Системы"

Они сменили экс-главу АФК Дубовскова и экс-президента Армении Кочаряна

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО АФК "Система" избрали в совет директоров корпорации президента РСПП Александра Шохина и главу НИУ "Высшая школа экономики" Ярослава Кузьминова, сообщила заместитель председателя совета директоров корпорации Анна Белова в ходе онлайн-трансляции.

В совете директоров они сменили бывшего руководителя АФК "Система" Андрея Дубовскова и экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Шохин и Кузьминов избраны в совет в качестве независимых директоров.

Дубовсков и Кочарян входили в совет директоров "Системы" с 2009 года. Дубовсков с 2020 года являлся заместителем председателя совета директоров корпорации; в 2011-2018 годах он возглавлял МТС, в 2018-2020 годах - АФК. Кочарян в совете был независимым директором.

Остальные члены совета директоров АФК были переизбраны.

В совет директоров "Системы" входят 12 человек, включая основного владельца корпорации Владимира Евтушенкова, председателя совета директоров МТС Феликса Евтушенкова, главу АФК Владимира Чирахова, президента Segezha Group Михаила Шамолина, бывшего топ-менеджера АФК Рона Зоммера, Анну Белову, а также независимых директоров Этьена Шнайдера, Роджера Маннингса, Давида Якобашвили, Анатолия Чубайса.

Контролирующим акционером АФК "Система" является Владимир Евтушенков с долей 59,2%. Free float на Лондонской фондовой бирже составляет 10,3%, на Мосбирже - 21,2%. Еще 9,3% ценных бумаг находится во владении компаний группы АФК, членов совета директоров и менеджмента "Системы".