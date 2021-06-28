Акции ВТБ выросли на МосБирже на 1,7% после публикации финрезультатов за 5 месяцев

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Акции ВТБ растут на МосБирже на 1,7% (до 4,9345 копейки за штуку) после публикации сильных финансовых результатов за 5 месяцев 2021 года; при этом повышение индексов МосБиржи и РТС составляет порядка 0,4-0,5%.

ВТБ закончит первое полугодие с аномально высокими результатами по МСФО - свыше 150 млрд рублей, в следующие кварталы прибыль нормализуется по мере роста отчислений в резервы и ускорения операционных расходов, заявил журналистам член правления банка Дмитрий Пьянов.

"У нас действительно будет выдающееся первое полугодие, которое будет создавать необходимый запас. Но вы видите, что даже, начиная с этого раскрытия, макроэкономическая ситуация и ситуация с новой мутацией вируса заставляет нас четко сигнализировать - не надо аннуализировать (...) результаты первого полугодия. То есть это не будет 300 млрд рублей, как могло бы получиться путем арифметического перемножения", - заявил Пьянов, добавив, что банк ждет нормализации прибыли в третьем и четвертом кварталах.

ВТБ за пять месяцев увеличил чистую прибыль по МСФО в 3,3 раза в годовом выражении, до 137,4 млрд рублей. В мае чистая прибыль группы снизилась до 22,8 млрд рублей с 29,5 млрд рублей по итогам апреля.

"Мы видим, что результаты первого полугодия будут экстраординарно высокими, исторически рекордными. Это сейчас почти 140 млрд рублей по итогам пяти месяцев, поэтому прибыль по итогам шести месяцев превысит, наверное, 150 млрд рублей. Но в принципе каждый следующий месяц будет ближе к результатам мая, нежели к результатам первого квартала или апреля 2021 года в силу пока еще низких значений стоимости риска и низких расходов в нашем отчете о прибылях и убытках. Эти два компонента мы предполагаем к ускорению в следующие месяцы", - заявил Пьянов.

ВТБ прогнозирует, что по итогам 2021 года его чистая прибыль будет близка к верхнему диапазону прогноза в 250-270 млрд рублей.