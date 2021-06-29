"Роснефть" начала делать заправки "в крыло" в аэропорту Нюрнберга
Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Rosneft Deutschland GmbH, дочерняя компания ПАО "НК "Роснефть", начала выполнять заправки "в крыло" в аэропорту немецкого города Нюрнберг.
Как сообщает пресс-служба, компания планирует регулярные поставки топлива Jet A-1 в аэропорт, таким образом расширяя географию своего присутствия в Германии: заправки осуществляются в аэропортах Берлина, Мюнхена и Штутгарта.
Продажи авиатоплива в Германии - часть долгосрочной стратегии развития этого направления бизнеса "Роснефти", отмечается в сообщении. Rosneft Deutschland осуществляет поставки авиакеросина целому ряду европейских и международных авиакомпаний в Германии и планирует дальнейшее развитие данного бизнес-направления как внутри страны, так и на европейском рынке в целом.
"Роснефть" – третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Компания является акционером трех НПЗ на территории Германии (НПЗ PCK – 54,17%; НПЗ MiRO – 24%; НПЗ Bayernoil – 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год, что составляет более чем 12% всех мощностей нефтепереработки Германии. Операционная деятельность осуществляется дочерним обществом Rosneft Deutschland GmbH, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Германии с 2017 года.