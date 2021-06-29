Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:47Заразились
на 29.06В России 5 493 557+20 616В мире 181 425 785+332 380

"Роснефть" начала делать заправки "в крыло" в аэропорту Нюрнберга

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Rosneft Deutschland GmbH, дочерняя компания ПАО "НК "Роснефть", начала выполнять заправки "в крыло" в аэропорту немецкого города Нюрнберг.

Как сообщает пресс-служба, компания планирует регулярные поставки топлива Jet A-1 в аэропорт, таким образом расширяя географию своего присутствия в Германии: заправки осуществляются в аэропортах Берлина, Мюнхена и Штутгарта.

Продажи авиатоплива в Германии - часть долгосрочной стратегии развития этого направления бизнеса "Роснефти", отмечается в сообщении. Rosneft Deutschland осуществляет поставки авиакеросина целому ряду европейских и международных авиакомпаний в Германии и планирует дальнейшее развитие данного бизнес-направления как внутри страны, так и на европейском рынке в целом.

"Роснефть" – третий по величине игрок на немецком рынке нефтепереработки. Компания является акционером трех НПЗ на территории Германии (НПЗ PCK – 54,17%; НПЗ MiRO – 24%; НПЗ Bayernoil – 28,57%) с общим объемом мощностей в долях владения 12,8 млн тонн в год, что составляет более чем 12% всех мощностей нефтепереработки Германии. Операционная деятельность осуществляется дочерним обществом Rosneft Deutschland GmbH, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность на территории Германии с 2017 года.

Роснефть

Новости

Цена газа в Европе преодолела планку в $400 за тысячу кубометров

Цена газа в Европе преодолела планку в $400 за тысячу кубометров

Подмосковная стройкомпания хочет банкротить оператора "Жуковского" наряду с ФНС

Московским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидии

Московским ресторанам предоставят отсрочку по аренде и субсидии

Чиновники оспорили право епархии на постройки Среднеуральского монастыря

"ВТБ Капитал" приобрел у АФК 11,2% компании-владельца "Биннофарм Групп"

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник

Европейские фондовые рынки снизились в понедельник

Набиуллина заявила, что доллар останется частью международных резервов РФ

Набиуллина заявила, что доллар останется частью международных резервов РФ
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');