"Роснефть" запустила сеть аптек на своих АЗС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Роснефть" запустила сервис дорожных аптек "Аптека Авто" на базе автозаправочных станций компании под брендами "Роснефть" и "ВР", говорится в сообщении пресс-службы.

Пилотный проект "Аптека Авто" реализуется на территории Северо-Западного федерального округа. Новый сервис уже доступен на двух АЗС в Санкт-Петербурге, в ближайшее время аптека откроется еще на двух АЗС в Ленинградской области.

В дорожных аптеках продаются безрецептурные лекарственные препараты и нелекарственные средства - товары медицинского и гигиенического назначения, лечебная косметика и т.п., работают фармацевты.

Проект реализуется совместно с Федеральной аптечной сетью "Алоэ", отмечается в сообщении.