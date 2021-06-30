ЦБ заявил, что изменения на рынке труда на фоне СOVID подхлестнули инфляцию

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Трансформации, которые происходят на рынке труда на фоне пандемии коронавируса, стали еще одним проинфляционным фактором наряду с мягкой денежно-кредитной политикой центробанков и масштабными бюджетными стимулами, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Изменения на рынке труда дополнительно подхлестывают инфляцию, причем это, похоже, не временный фактор", - сказала она, выступая в ходе Международного финансового конгресса.

Ускоренное развитие цифровых услуг, удаленной работы, онлайн-торговли привело к тому, что спрос на одни профессии снижается, на другие – растет, отметила Набиуллина.

"Поэтому возросшая в период кризиса безработица может носить структурный характер: дефицит рабочей силы в одних секторах может сопровождаться большим уровнем безработицы в других. И даже при уровнях безработицы вблизи допандемийных это может вызывать инфляционное давление", - сказала глава ЦБ.