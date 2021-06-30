ЦБ тщательно изучит цели и инструменты ДКП в связи с изменением ситуации

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Банк России в 2021 году проведет глубинный анализ целей и инструментов денежно-кредитной политики (ДКП), сообщила на Международном финансовом конгрессе председатель ЦБ Эльвира Набиуллина .

"Изменения в экономике, в ожиданиях и поведении людей и бизнеса могут требовать подстройки всех видов политики центрального банка, в том числе и денежно-кредитной. Большинство центральных банков, в первую очередь тех, кто следует политике таргетирования инфляции, в связи с этим периодически проводят глубинный анализ своих целей и своих инструментов. То, что обычно называют monetary policy review, или по-русски обзор денежно-кредитной политики", - сказала Набиуллина.

"В этом году такую процедуру хотим провести и мы", - добавила она.

По словам Набиуллиной, с момента начала проведения таргетирования инфляции у общества, бизнеса и финансового сектора улучшилось понимание работы этого режима.

"Некоторые параметры политики были связаны с тем, что мы вводили таргетирование инфляции на этапе дезинфляции, политики по снижению инфляции с высоких уровней. К примеру, мы определили нашу цель как точечную, чтобы заякорить на ней инфляционные ожидания. Мы опасались давать диапазон, чтобы инфляционные ожидания не застыли на его верхней границе", - напомнила глава ЦБ.

"Величина цели, на наш взгляд, соответствовала уровню развития рынка, но он несколько изменился за это время", - подчеркнула она.

Выбранная операционная процедура также соответствовала структуре рынка. Сейчас предстоит понять, не поменялась ли эта структура и не требуются ли какие-то изменения процедуры, добавила Набиуллина.

"Эти и некоторые другие вопросы мы и хотели бы исследовать в рамках обзора. Мы планируем проводить эту работу комплексно. Сначала провести научную и аналитическую работу силами наших исследовательских подразделений, которые должны протестировать конкретные гипотезы. На втором этапе мы планируем проведение консультаций с обществом, включая представителей финансового рынка, компаний, независимых аналитиков и исследователей", - отметила глава ЦБ.