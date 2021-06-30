РФ в январе-апреле резко увеличила экспорт риса

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Россия в январе-апреле этого года экспортировала 67,8 тысяч тонн риса, что почти в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных Росстата.

В апреле экспорт составил 11,3 тыс. тонн, увеличившись год к году в 2,3 раза, но снизившись на 37,1% по сравнению с мартом этого года.

Всего в январе-апреле из РФ было экспортировано 13,643 млн тонн зерна, что на 14,2% меньше, чем годом ранее. В апреле экспорт снизился на 76,7%, до 1,522 млн тонн. По сравнению с мартом этого года он упал почти наполовину.

В том числе поставки пшеницы за 4 месяца снизились на 22,8%, до 8,587 млн тонн, в апреле экспорт составил 567 тыс. тонн (на 87,6% ниже показателя апреля 2020 года и на 43,8% - показателя марта этого года). Экспорт ячменя в январе-апреле вырос на 3%, до 1,423 млн тонн. В апреле поставки снизились на 56,7%, до 315 тыс. тонн. По сравнению с мартом они сократились на 52,8%.

Экспорт кукурузы за 4 месяца вырос на 34,3%, до 1,774 млн тонн. Но в апреле (год к году) падение составило 55,6%, до 260 тыс. тонн. Это также на 70,4% меньше, чем в марте этого года.

Экспорт подсолнечника практически остановился: за 4 месяца было отгружено всего 19,3 тыс. тонн, в том числе 2,9 тыс. тонн - в апреле.