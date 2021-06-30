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Ресторанный рынок РФ в мае вырос в 2,2 раза на фоне низкой базы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Российский ресторанный рынок в мае 2021 года вырос в 2,2 раза по сравнению с показателем за май 2020 года, когда отрасль пострадала от локдауна.

Как сообщил Росстат, оборот ресторанов, кафе и баров в мае 2021 года составил 150,4 млрд рублей, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее. По сравнению с апрелем 2021 года ресторанный рынок вырос на 0,8%.

В январе-мае 2021 года оборот ресторанов, кафе и баров в РФ увеличился на 24,4%, до 703,2 млрд рублей.

По итогам 2020 года российский ресторанный рынок сократился на 22,6% (до 1 трлн 444,2 млрд рублей). Самыми неудачными месяцами для отрасли оказались апрель и май, когда в условиях локдауна рестораны могли работать только на обслуживание доставки и заказов навынос. В мае 2020 года оборот ресторанов, кафе и баров упал на 52,1% по сравнению с показателем за май 2019 года, до 65,1 млрд рублей.

Росстат

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