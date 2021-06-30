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Жилищное строительство выросло в России в мае на 31,3%

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В России в мае 2021 года было построено 5,0 млн кв. м жилья (с учетом жилых домов на участках садоводства), что на 31,3% больше показателя мая 2020 года, сообщила в среду Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

В целом за январь-май 2021 года было построено 28,8 млн кв. м, что на 28,4% больше, чем в январе-мае 2020 года.

При этом в целом объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство", в мае 2021 года составил 747,6 млрд рублей, или 107,7% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-мае 2021 года - 3029,4 млрд рублей, или 103,5%.

В 2020 году, по уточненным данным, было построено 82,2 млн кв. м жилья (с учетом жилых домов на участках садоводства), что на 0,2% больше, чем в 2019 году.

Росстат

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