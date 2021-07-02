Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:54Заразились
на 01.07В России 5 538 142+23 543В мире 182 593 659+391 289

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье в I полугодии снизился на 12%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в I полугодии 2021 года составил 104,06 млн тонн, что на 12,1% ниже аналогичного показателя 2020 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,21 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за шесть месяцев текущего года всего было экспортировано 92,45 млн тонн нефтяного сырья (из них 83,33 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 20,73 млн тонн.

ЭкономикаОПЕК+ решит, удовлетворять ли запрос рынка на рост нефтедобычи с августа. ОбзорЧитать подробнее

В июне в дальнее зарубежье было экспортировано 18,49 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт вырос на 7,8%. Среднесуточный экспорт составил 4,52 млн баррелей.

Через порт Приморск по системе "Транснефти" с начала года отгружено 16,98 млн тонн российского нефтяного сырья (в июне - 3,2 млн тонн), МНТ Козьмино - 16,8 млн тонн (2,93 млн тонн), СМП Усть-Луга - 7,89 млн тонн (1,9 млн тонн), Новороссийск - 4,84 млн тонн (1,4 млн тонн).

НК "Роснефть" в I полугодии 2021 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 45,37 млн тонн (в июне - 8,7 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 12,84 млн тонн (2,52 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 8,23 млн тонн (1,24 млн тонн), "Газпром нефть" - 3,48 млн тонн (696,1 тыс. тонн), "Татнефть" - 3,77 млн тонн (640,43 тыс. тонн).

ЭкономикаНефть Brent подешевела до $75,70 за баррель в ожидании решений ОПЕК+Читать подробнее

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за шесть месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 8,08 млн тонн нефти (в июне - 1,29 млн тонн).

Транзит Казахстана в I полугодии 2021 года составил 6,73 млн тонн (в июне - 1,14 млн тонн), Туркмении - 1,05 млн тонн (239,85 тыс. тонн), Белоруссии - 842,3 тыс. тонн (141 тыс. тонн), Азербайджана - 498,55 тыс. тонн (84,9 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в I полугодии 2021 года нарастили поставки нефти в страны ближнего зарубежья на 34% - до 6,22 млн тонн. Экспорт в Белоруссию вырос на 34% до 6,22 млн тонн нефти.

Россия нефть

Новости по теме

Новости

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

S&P 500 обновил рекорд шестые торги подряд на фоне роста индексов США

Прожиточный минимум в РФ на 2022 год увеличат на 297 рублей

В Минэкономразвития заявили, что инфляция уже "начинает выдыхаться"

В Минэкономразвития заявили, что инфляция уже "начинает выдыхаться"

Ford сократит производство в Северной Америке из-за дефицита чипов

Tesla будет получать аккумуляторы от китайской CATL до 2025 года

РФ и Саудовская Аравия обсуждают увеличение нефтедобычи на 2 млн б/с

Цена WTI поднялась выше $75 за баррель впервые с 2018 года

Экспорт "Газпрома" в дальнее зарубежье за полгода вырос на 26%

Решетников предложил проверить структуру ценообразования на морковь

Решетников предложил проверить структуру ценообразования на морковь

ЦБ пожизненно лишил 44 человека права руководить банками

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');