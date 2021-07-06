Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:26Заразились
на 06.07В России 5 658 672+23 378В мире 184 148 930+367 099

Аналитики предупредили о возможных рисках для "Транснефти" из-за "Восток Ойла"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Проект "Роснефти" "Восток Ойл" в крайне отдаленной перспективе может создать долгосрочные риски для выручки "Транснефти", считают аналитики Raiffeisenbank.

Так, после завершения строительства нефтяного терминала проект "Восток Ойл" "может вывести до 25 млн тонн нефти из "Транснефти" не ранее 2024 года (из них 15-16 млн тонн в настоящее время поставляется из Ванкорского кластера в систему "Транснефти", на долю которого приходится 3,4% от общего объема трубопроводной транспортировки нефти), пишут они.

Даже с учетом выхода России из сделки ОПЕК+ дивидендная доходность "Транснефти" может застрять в долгосрочной перспективе на уровне 7% (начиная с 2024 года), полагают эксперты.

При добыче нефти в России на доковидном уровне в 560 млн тонн (в 2019 году) "Восток Ойл" может потенциально снизить транспортировку нефти "Транснефтью" до 450-455 млн тонн в 2024 году (на 2% выше уровней 2020-2021 годов и на 7% ниже уровня 2019 года), продолжают аналитики, подчеркивая, что эти оценки являются приблизительными.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

Роснефть Транснефть Восток Ойл Raiffeisenbank СМП коронавирус

Новости по теме

Новости

Леонид Волков оштрафован на 25 тыс. руб. за зимнюю акцию с фонариками

На участке трассы А-147 в Туапсинском районе частично восстановили движение

На участке трассы А-147 в Туапсинском районе частично восстановили движение
Пандемия коронавируса

Чиновников попросили дать общепиту Москвы больше времени на вакцинацию

Число погибших в результате паводка на Кубани выросло до 4 человек

Число погибших в результате паводка на Кубани выросло до 4 человек

Песков допустил сбой поставок из-за ограничения белорусского транзита

Мурашко сообщил о заявках иностранных компаний на регистрацию вакцин в РФ

Пандемия коронавируса

Кремль не поддерживает закрытие границ между регионами из-за COVID-19

Кремль не поддерживает закрытие границ между регионами из-за COVID-19

Суд по делу бизнесмена Израйлита согласился вызвать главу "Транснефти" как свидетеля

Крушение самолета Ан-26 на Камчатке унесло жизни 28 человек. Обобщение

АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%

АЕБ спрогнозировала рост рынка легковых автомобилей и LCV в России на 9,8%
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');