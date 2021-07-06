Аналитики предупредили о возможных рисках для "Транснефти" из-за "Восток Ойла"

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Проект "Роснефти" "Восток Ойл" в крайне отдаленной перспективе может создать долгосрочные риски для выручки "Транснефти", считают аналитики Raiffeisenbank.

Так, после завершения строительства нефтяного терминала проект "Восток Ойл" "может вывести до 25 млн тонн нефти из "Транснефти" не ранее 2024 года (из них 15-16 млн тонн в настоящее время поставляется из Ванкорского кластера в систему "Транснефти", на долю которого приходится 3,4% от общего объема трубопроводной транспортировки нефти), пишут они.

Даже с учетом выхода России из сделки ОПЕК+ дивидендная доходность "Транснефти" может застрять в долгосрочной перспективе на уровне 7% (начиная с 2024 года), полагают эксперты.

При добыче нефти в России на доковидном уровне в 560 млн тонн (в 2019 году) "Восток Ойл" может потенциально снизить транспортировку нефти "Транснефтью" до 450-455 млн тонн в 2024 году (на 2% выше уровней 2020-2021 годов и на 7% ниже уровня 2019 года), продолжают аналитики, подчеркивая, что эти оценки являются приблизительными.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).