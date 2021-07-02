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ФТС за январь-июнь увеличила перечисления в бюджет на 45%

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за шесть месяцев 2021 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 960,7 млрд рублей, что на 45%, или 918,9 млрд рублей больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении службы.

Перечисления оказались на 28,2% выше прогнозного задания.

По сравнению с январем-июнем "доковидного" 2019 года перечисления также выросли – на 8,5%.

Из данных ФТС следует, что в июне объем перечислений составил 549 млрд рублей, подскочив относительно июня прошлого года почти вдвое – на 92,8%. По сравнению с июнем 2019 года выплаты ФТС в бюджет выросли на 21,7%.

Платежи, взимаемые при импорте товаров, в январе-июне 2021 года составили 2 трлн 30,8 млрд рублей, увеличившись на 39,5% к прошлому году. Сумма таможенных платежей, взимаемых при экспорте товаров, составила в январе-июне 2021 года 857,8 млрд рублей (на 50% больше прогнозного задания). Рост связан с увеличением объемов экспорта и мировых цен на углеводороды, отмечают в ФТС.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в конце февраля сообщал, что плановое задание по перечислениям в бюджет для ФТС на 2021 год составляет почти 5 трлн рублей.

Сумма доходов федерального бюджета, администрируемых таможенными органами РФ, за 2020 год составила 4 трлн 751,8 млрд рублей. Поступления за 2020 года оказались на 17,1% ниже показателя 2019 года (5 трлн 728,96 млрд рублей), которые, в свою очередь, были на 5,5% ниже показателя 2018 года (6,063 трлн рублей). Более низкие показатели перечислений последний раз были в 2017 году (4 трлн 575,69 млрд рублей).

ФТС

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