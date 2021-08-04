ФТС за январь-июль увеличила перечисления в бюджет почти в 1,5 раза

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-июль 2021 года перечислила в федеральный бюджет 3 трлн 546 млрд рублей, что на 48,2% больше, чем за аналогичный период 2020 года (2 трлн 392 млрд рублей), следует из сообщения службы.

Перечисления за январь-июль 2021 года оказались на 29% выше прогнозного задания, отмечают в ФТС.

По сравнению с январем-июлем "доковидного" 2019 года перечисления также выросли – на 10,1%.

Из данных ФТС следует, что в июле объем перечислений составил 585,3 млрд рублей, подскочив на 67,1% относительно июля прошлого года (350,3 млрд рублей) и на 19,2% относительно июля 2019 года (490,85 млрд рублей).

Взимаемые при импорте товаров платежи составили в июле 2021 года 2 трлн 406 млрд рублей, что на 38% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспортная составляющая доходов бюджета, администрируемых ФТС России, составила 1 трлн 42 млрд рублей или 29% от общей суммы перечислений ведомства.

Как сообщалось, сумма администрируемых таможенными органами РФ доходов федерального бюджета за 2020 год составила 4 трлн 751,8 млрд рублей. Поступления за 2020 года оказались на 17,1% ниже показателя 2019 года (5 трлн 728,96 млрд рублей), которые, в свою очередь, были на 5,5% ниже показателя 2018 года (6,063 трлн рублей). Более низкие показатели перечислений последний раз были в 2017 году (4 трлн 575,69 млрд рублей).