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Администрация США заявила, что в мире много нефтедобывающих мощностей

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Администрация США убеждена, что в мире на данный момент много добычных мощностей, заявила в пятницу представитель Белого дома Джен Псаки.

"В настоящее время мы надеемся, что свободных мощностей по добыче нефти во всем мире имеется в достаточном количестве", - заявила она на брифинге, говоря о проблеме в переговорах ОПЕК+ по наращиванию добычи.

Псаки отметила, что в настоящее время "возобновление работы в полную силу мировой экономики, восстановление привычных объёмов потребления имеют определённое влияние на ситуацию с рынком нефти". Отвечая на вопрос о том, обеспокоены ли в администрации США высокими ценами на горючее в стране, представитель Белого дома ответила: "Да, конечно".

ЭкономикаМинистры ОПЕК+ обсуждают рост добычи 400 тысяч б/с в месяцЧитать подробнее

В настоящее время в ОПЕК+ ведут сложные переговоры о наращивании добычи. Лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия - принципиально согласовали возможность увеличения добычи нефти с августа, на заседании министерского комитета ОПЕК+ в четверг было предложено обсудить увеличение добычи нефти с августа по декабрь на 400 тыс. баррелей в сутки каждый месяц (в целом на 2 млн б/с) и продлить сделку ОПЕК+ до конца 2022 года.

Однако ОАЭ фактически заблокировали выдачу финальной рекомендации комитета, потребовав изменения своей базы отсчета снижения добычи с 3,168 до 3,8 млн б/с, сообщили "Интерфаксу" источники, знакомые с ситуацией. В результате комитет был перенесен на пятницу, так же, как и полноформатная встреча министров стран ОПЕК+.

В пятницу комитету также не удалось убедить ОАЭ согласиться на увеличение добычи без изменения референтной базы. По сообщению источников СМИ, все министры ОПЕК+ согласны с ростом добычи с августа, кроме ОАЭ, настаивающей на своих условиях.

Год назад при обсуждении сделки о снижении добычи на беспрецедентный уровень в 10 млн б/с странами ОПЕК+ против соглашения выступила Мексика, затянув обсуждения. В итоге было найдено компромиссное решение, что "за" Мексику добычу (на 300 тыс. б/с) снизят США, которые участвовали в так называемой сделке по снижению нефтедобычи "ОПЕК+ и G20" - формально это не было запротоколировано, и фактически Мексика не участвует в ограничениях добычи - страны ОПЕК+ снижали производство на 9,7 млн б/с от уровня октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты референтные уровни, чуть выше уровня добычи в октябре 2018 года - ИФ).

США Джен Псаки Россия Саудовская Аравия

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