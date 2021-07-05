В Крыму из-за ливней прервали сбор урожая зерновых

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - В Крыму прервали уборку зерновых из-за ливней, сообщил в фейсбуке вице-премьер - министр сельского хозяйства региона Андрей Рюмшин.

Он отметил, что около 40 га сельхозугодий были подтоплены в Бахчисарайском районе, также обильные осадки прошли в Красногвардейском, Раздольненском и Первомайском районах.

"Мониторинг состояния посевов в республике продолжается, определяется степень пострадавших площадей. При выявлении территорий, на которых произошла гибель посевов, поля будут признаны зоной чрезвычайной ситуации, Минсельхоз Крыма в этом случае направит соответствующие документы о понесенных тратах в федеральное ведомство. После их подтверждения, определяется сумма ущерба и его возмещения", - написал Рюмшин.

4 июля в Бахчисарайском районе затопило жилые дома, из которых пять были полностью разрушены, а также психоневрологический диспансер. В районе выпало две месячные нормы осадков, две реки вышли из берегов, сошло несколько селей.