Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:47Заразились
на 05.07В России 5 635 294+24 353В мире 183 781 831+322 437

"Роснефть" впервые использовала механизм редомициляции

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" перерегистрировала кипрскую Colmati Trading Limited на территорию специального административного района (САР) на острове Русский в Приморском крае, следует из списка аффилированных лиц нефтяной компании.

ООО "Международная компания "Колмати", сферой деятельности которого указаны вложения в ценные бумаги, "прописалось" в САР с 20 мая. Учредителем общества является "Роснефть Юропиэн Холдингс С.А.".

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Большой популярностью они не пользуются - сейчас в российских САР всего несколько десятков резидентов.

Год назад "Роснефть" предлагала упростить редомициляцию в САРы и сделать привлекательнее налоговый режим.

Перерегистрация "Колмати" стала первым шагом "Роснефти" по редомициляции компаний, входящих в группу НК.

Роснефть

Новости

Лесхозы выйдут на биржу. Обзор.

Лесхозы выйдут на биржу. Обзор.

Минфин увеличит покупку валюты до рекордных в этом году 13,5 млрд руб. в день

ОАЭ не поддержат продление сделки ОПЕК+ без изменения референтной базы

ОАЭ не поддержат продление сделки ОПЕК+ без изменения референтной базы

В правительстве задумались о сборе еще 400 млрд рублей налогов

В правительстве задумались о сборе еще 400 млрд рублей налогов

Сербия и Венгрия достроили газопровод в обход Украины

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона

Moet Hennessy прекратит поставки в Россию из-за нового закона

Запрещен импорт в Россию украинского мороженого и ячменя

Пандемия коронавируса

COVID-free рестораны в Москве за первую неделю потеряли до 90% выручки

COVID-free рестораны в Москве за первую неделю потеряли до 90% выручки
Пандемия коронавируса

Минпромторг озаботился увеличением резервов медицинского кислорода

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');