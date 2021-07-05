"Роснефть" впервые использовала механизм редомициляции

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - "Роснефть" перерегистрировала кипрскую Colmati Trading Limited на территорию специального административного района (САР) на острове Русский в Приморском крае, следует из списка аффилированных лиц нефтяной компании.

ООО "Международная компания "Колмати", сферой деятельности которого указаны вложения в ценные бумаги, "прописалось" в САР с 20 мая. Учредителем общества является "Роснефть Юропиэн Холдингс С.А.".

САР появились в России в августе 2018 года на островах Русский (Приморье) и Октябрьский (Калининградская область). Основной целью их создания называлась деофшоризация зарубежных холдингов, подконтрольных гражданам РФ и владеющих активами в России, в том числе в качестве антисанкционной меры. Большой популярностью они не пользуются - сейчас в российских САР всего несколько десятков резидентов.

Год назад "Роснефть" предлагала упростить редомициляцию в САРы и сделать привлекательнее налоговый режим.

Перерегистрация "Колмати" стала первым шагом "Роснефти" по редомициляции компаний, входящих в группу НК.