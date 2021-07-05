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ВТБ купил оператора электронного документооборота

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Группа ВТБ в мае приобрела компанию "Инфотекс Интернет Траст" - российского оператора юридически значимого электронного документооборота и сдачи электронной отчетности, свидетельствует список аффилированных лиц ВТБ за второй квартал.

"ВТБ в рамках технологической трансформации делает акцент на использовании отечественных решений и технологий, построенных на ПО с открытым исходным кодом. Банк активно внедряет продукты и сервисы, которые позволят клиентам получать 100% финансовых услуг онлайн. Покупка компании, которая специализируется на создании передовых отечественных технологических решений, позволит ВТБ ускорить работу по реализации перечисленных стратегических задач и достичь поставленных целей в максимально короткие сроки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе банка.

ВТБ не раскрыл, какую долю в капитале компании он приобрел. Данные ЕГРЮЛ еще не обновились.

Компания "Инфотекс Интернет Траст" была основана в 2001 году и входила в группу "Инфотекс" - российского разработчика сертифицированного ПО в сфере информационной безопасности. По данным отчетности "Инфотекс" за прошлый год, 30% ее акций принадлежит основателю компании Андрею Чапчаеву. По состоянию на март этого года АО "Инфотекс" владело 91% в "Инфотекс Интернет Трасте".

Аккредитованный удостоверяющий центр "Инфотекс Интернет Траст" входит в пятерку крупнейших удостоверяющих центров России и непосредственно участвует в создании инфраструктуры электронного ведения бизнеса. Клиентами компании являются "Ростелеком", Роспотребнадзор, МТС, банк "Уралсиб", банк "ФК Открытие", Сбербанк, Росавтодор.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в прошлом году составила 577 млн рублей, чистая прибыль - 45,2 млн рублей.

ВТБ Инфотекс Интернет Траст

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