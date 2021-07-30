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ВТБ заплатил за оператора электронного документооборота 2,3 млрд руб.

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - ВТБ заплатил 2,3 млрд рублей за 100% компании "Инфотекс Интернет Траст" - российского оператора юридически значимого электронного документооборота и сдачи электронной отчетности, следует из отчетности банка по МСФО.

ВТБ приобрел эту компанию в мае 2021 года.

Компания "Инфотекс Интернет Траст" была основана в 2001 году и входила в группу "Инфотекс" - российского разработчика сертифицированного ПО в сфере информационной безопасности. По данным отчетности "Инфотекс" за прошлый год, 30% ее акций принадлежало основателю компании Андрею Чапчаеву. По состоянию на март этого года, АО "Инфотекс" владело 91% в "Инфотекс Интернет Трасте".

Аккредитованный удостоверяющий центр "Инфотекс Интернет Траст" входит в пятерку крупнейших удостоверяющих центров России и непосредственно участвует в создании инфраструктуры электронного ведения бизнеса. Клиентами компании являются "Ростелеком", Роспотребнадзор, МТС, банк "Уралсиб", банк "ФК Открытие", Сбербанк, Росавтодор.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", выручка компании в прошлом году составила 577 млн рублей, чистая прибыль - 45,2 млн рублей.

ВТБ Инфотекс Интернет Траст Инфотекс

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