ФАС разрешила "Ленте" купить сеть супермаркетов Billa в РФ

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство "Ленты" о покупке сети супермаркетов Billa в России, сообщили покупатель и регулятор. Компания получила согласие ФАС на покупку Billa Russia GmbH через приобретение 100% в ООО "Билла" (операционная компания сети Billa в РФ) и ООО "Билла Риэлти", уточнила "Лента".

Ожидается, что сделка будет закрыта 2 августа, говорится в сообщении "Ленты".

В мае "Лента" сообщила, что заключила соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa в России за 215 млн евро денежными средствами.

В настоящее время сеть "Билла Россия" управляет супермаркетами общей торговой площадью 138,051 тыс. кв. м, подавляющее большинство из которых находится в Москве и Московской области, распределительный центр расположен в Быково (Московская область).

"Лента" планирует интегрировать в свою сеть 161 приобретенный супермаркет, логистическую инфраструктуру и сотрудников "Билла Россия". Как только магазины сети будут переведены под бренд "Лента", торговая марка "Билла Россия" прекратит свое существование.

После объединения ритейлеров их доля на рынке продовольственных товаров не превысит порог, разрешенный законом о торговле, считает ФАС. Объединенная сеть не будет занимать доминирующее положение на товарных рынках и злоупотреблять этим положением, в том числе устанавливать монопольно высокие цены, сообщила пресс-служба ведомства.

В ФАС также добавили, что служба "внимательно следит за процессом объединения торговых сетей". По всем поступающим ходатайствам ФАС проводит анализ сделок, чтобы не допустить ограничение конкуренции на рынке.

"Лента" – крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец марта под управлением компании было 394 магазина, в том числе 254 гипермаркета и 140 супермаркетов (в сегменте супермаркетов компания также учитывает магазины "у дома" – нового формата для "Ленты").

Выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 1,2%, до 107,3 млрд рублей, в том числе розничная выручка гипермаркетов – на 1,7%, до 96,19 млрд рублей, розничная выручка супермаркетов сократилась на 1,1%, до 9,691 млрд рублей.

Стратегия "Ленты" предусматривает рост торговых площадей на 1,5 млн кв. м в ближайшие годы (то есть примерно в два раза), причем увеличение будет обеспечено в основном за счет супермаркетов и магазинов "у дома".

В июне "Лента" сообщила, что заключила соглашение о покупке группы компаний "Семья", четвертого по величине ритейлера в Пермском крае, за 2,35 млрд рублей. "Семья" управляет 75 магазинами общей торговой площадью 46 тыс. кв. м, включая четыре гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина "у дома". Сделка также требует согласования Федеральной антимонопольной службой.