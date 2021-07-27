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ФАС одобрила ходатайство "Ленты" о покупке пермской сети "Семья"

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайство "Ленты" о покупке пермской розничной сети "Семья".

Сделка не приведет к ограничению конкуренции на рынке торговли продовольственными товарами Пермского края, говорится в сообщении ФАС.

В июне стало известно, что "Лента" заключила соглашение о приобретении группы компаний "Семья", четвертого по величине ритейлера в Пермском крае, за 2,35 млрд рублей. Ожидается, что сделка будет закрыта этим летом.

"Семья" управляет 75 магазинами в Перми и Пермском крае общей торговой площадью 46 тыс. кв. м, включая 4 гипермаркета, 27 супермаркетов и 44 магазина "у дома".

Как сообщала "Лента", она планирует интегрировать супермаркеты "Семья" и инфраструктуру цепочек поставок в свою розничную сеть, а также сохранить рабочие места для 3,2 тыс. сотрудников пермской сети. Предполагается, что гипермаркеты "Семья" перейдут под бренд "Лента", супермаркеты будут переименованы в "Супер Ленту", а магазины "у дома" - в "Мини Ленту".

"Лента" отмечала, что в результате сделки доля компании на рынке розничной торговли продуктами в Пермском крае составит около 7%, "объединенный бизнес укрепит позиции компании как четвертого по величине ритейлера в Перми".

"Лента" - крупнейшая в России сеть гипермаркетов и четвертый по выручке ритейлер. На конец июня под управлением компании было 406 магазинов, в том числе 255 гипермаркетов.

В мае "Лента" объявила, что заключила соглашение о покупке сети супермаркетов Billa Russia GmbH ("Билла Россия") за 215 млн евро. 161 приобретенный супермаркет "Лента" также планирует интегрировать в свою сеть. ФАС одобрила эту сделку ранее в июле.

ФАС Лента Семья Пермский край

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