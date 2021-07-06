Продукция НЛМК и Evraz подпала под пересмотр антидемпинговых пошлин в США

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минторг США начал пересмотр антидемпинговых и компенсационных таможенных пошлин в отношении некоторых видов стали и стальной продукции, а также алюминия, говорится в сообщении ведомства.

Так, в частности, пересмотр затрагивает поставки углеродистой и спецсталей из Бельгии и Италии. Среди компаний, поставляющих этот металл в США, Минторг указывает входящие в группу "НЛМК" NLMK Clabecq, NLMK Dansteel, NLMK La Louviere и NLMK Verona.

Кроме того, пересмотр антидемпинговых пошлин затронет поставки труб большого диаметра из Канады. Среди компаний, отгружающих ТБД в США, назван Evraz.

Результаты пересмотра будут опубликованы не позднее 31 мая 2022 года.