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Продукция НЛМК и Evraz подпала под пересмотр антидемпинговых пошлин в США

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минторг США начал пересмотр антидемпинговых и компенсационных таможенных пошлин в отношении некоторых видов стали и стальной продукции, а также алюминия, говорится в сообщении ведомства.

Так, в частности, пересмотр затрагивает поставки углеродистой и спецсталей из Бельгии и Италии. Среди компаний, поставляющих этот металл в США, Минторг указывает входящие в группу "НЛМК" NLMK Clabecq, NLMK Dansteel, NLMK La Louviere и NLMK Verona.

Кроме того, пересмотр антидемпинговых пошлин затронет поставки труб большого диаметра из Канады. Среди компаний, отгружающих ТБД в США, назван Evraz.

Результаты пересмотра будут опубликованы не позднее 31 мая 2022 года.

НЛМК Evraz США

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