Evraz планирует завершить выделение угольного бизнеса к декабрю

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Evraz планирует завершить выделение угольных активов за периметр группы к декабрю 2021 года "при получении всех требующихся одобрений", говорится в отчете компании за I полугодие.

Президент группы Александр Фролов через пресс-службу отметил, что компания добилась "серьезного прогресса" в выделении угольного бизнеса, и пообещал в дальнейшем проинформировать о деталях процесса.

В начале 2021 года Evraz заявил, что рассматривает возможность выделения угольного бизнеса, консолидированного на "Распадской". В апреле совет директоров компании одобрил дальнейшую проработку деконсолидации угольных активов. Их выделение может пройти через распределение акций угольной компании, находящихся в прямом владении Evraz (около 90,9%), всем акционерам пропорционально их долям.

Evraz владеет около 90,9% ПАО "Распадская", еще 2,5% - на балансе этого общества после выкупа у миноритарных акционеров в рамках оферты. Free float составляет около 6,5%.

В отчете также говорится, что Evraz в первом полугодии 2021 года получил $2,082 млрд EBITDA по МСФО, что на 94% больше, чем годом ранее. Консенсус-прогноз "Интерфакса" составлял $2,079 млрд (рост на 94%).

Выручка группы выросла в годовом измерении на 24% и составила $6,178 млрд, что оказалось также практически на уровне прогноза аналитиков в $6,19 млрд.

Чистая прибыль в закончившемся полугодии выросла до $1,212 млрд против $513 млн годом ранее.

По итогам первого полугодия 2021 года чистый долг Evraz составил $3,26 млрд (-2,8%).

Capex за полугодие увеличился на 28%, до $430 млн.

Фролов заявил, что компния ожидает, что "во второй половине 2021 года мировые рынки останутся достаточно здоровыми, несмотря на возможную коррекцию цен на сталь".

Совет директоров Evraz утвердил выплату промежуточных дивидендов в размере $802,3 млн - по $0,55 на акцию, сообщила компания. Дата закрытия реестра - 13 августа, сама выплата назначена на 10 сентября.

Дивидендная политика Evraz, принятая в марте 2018 года, предусматривает распределение между акционерами не менее $300 млн с выплатами два раза в год равными траншами - если коэффициент чистый долг/EBITDA не превысит 3х.

Соотношение чистый долг/EBITDA на конец июня находилось на отметке 1,0х.

В 2020 году финальные дивиденды Evraz составляли $0,3 на акцию ($437 млн). В апреле 2020 года компания объявила промежуточные дивиденды в $0,2 на акцию.

Evraz - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания и один из крупнейших производителей ванадия в мире. Крупнейший акционер - Роман Абрамович (контролирует 28,64%), Александр Абрамов контролирует 19,32% капитала, Александр Фролов - 9,65%, Геннадий Козовой владеет 5,74%, Максим Воробьев - 3,01%, Евгений Швидлер - около 2,7%.