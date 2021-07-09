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Нефть Brent подорожала до $74,33 за баррель

Нефть Brent подорожала до $74,33 за баррель
Фото: Spencer Platt/Getty Images

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают повышаться в пятницу на данных о существенном снижении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе, однако подъем котировок ограничен из-за беспокойства по поводу роста заболеваемости COVID-19 и неопределенности вокруг добычи ОПЕК+.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:20 по московскому времени в пятницу составляет $74,33 за баррель, что на $0,21 (0,28%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,69 (0,9%) - до $74,12 за баррель.

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Цена фьючерсов на WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $73,19 за баррель, что на $0,25 (0,34%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась до $72,94 за баррель, поднявшись на $0,74 (1%).

Тем не менее обе марки могут завершить текущую неделю в минусе.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам седьмой недели подряд.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 2 июля, уменьшились на 6,9 млн баррелей, до 445,5 млн баррелей, минимума с февраля 2020 года. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 6,2 млн баррелей.

Запасы бензина в США на прошлой неделе сократились на 6,1 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов выросли на 1,6 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения запасов бензина на 1,7 млн баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1,4 млн баррелей.

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Аналитики говорят, что распродажа на мировых рынках акций и продолжающееся падение доходности гособлигаций США, отражающие опасения за экономический рост, по-прежнему ограничивают подъем нефтяных цен на фоне беспокойства по поводу распространения штамма "дельта" COVID-19.

Кроме того, сохраняется неопределенность относительно перспектив нефтедобычи из-за разногласий в ОПЕК+.

Переговоры министров стран коалиции, начавшиеся на прошлой неделе, зашли в тупик. Большинство государств поддерживает увеличение производства на 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) со следующего месяца и продление сделки до конца 2022 года. Исключением являются ОАЭ, которые готовы поддержать увеличение добычи, но не продление сделки, настаивая на увеличении своей референтной базы снижения добычи после апреля 2022 года.

"Отсутствие единства в ОПЕК представляет собой реальный риск в среднесрочной перспективе,", - считают аналитики ANZ.

нефть

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