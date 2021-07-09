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"Роснефть" открыла крупное месторождение в Якутии

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Компания "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК "Роснефть", открыла газоконденсатное месторождение в Якутии.

"На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 40 млрд куб. м газа и более 2 млн тонн газового конденсата. Новое месторождение получило название Кэдэргинское", - сообщает "Роснефть".

ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" ведет деятельность на 10 лицензионных участках в Якутии. Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов "Роснефти" в Восточной Сибири. В 2020 году компания добыла 4,815 млн тонн нефти (в 2019 году 2,9 млн тонн). В планах на 2021 год выйти на уровень добычи в 5 млн тонн.

"Роснефти" в "Таас-Юряхе" принадлежит 50,1%, еще 29,9% владеет TAAS India Pte Ltd (представляет интересы консорциума индийских компаний), оставшиеся 20% - у британской ВР.

Роснефть Якутия

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