Суд отменил арест имущества двух экс-руководителей банка "БФГ-кредит" на 83,2 млрд руб.

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 30 июня отменил принятый по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) арест имущества двух бывших руководителей банка "БФГ-кредит" на сумму 41,6 млрд рублей у каждого.

Как следует из постановления суда, размещенного на сайте, апелляционный суд отменил арест имущества бывших зампредправления банка Владимира Рассадина и члена правления Бориса Ерцева.

При этом суд оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который 31 марта по заявлению АСВ арестовал имущество трех бывших руководителей банка на сумму 41,6 млрд рублей у каждого.

Как сообщалось, суд 31 марта, кроме имущества Рассадина и Ерцева, принял меры обеспечения в отношении бывших члена правления Александра Швецова, главбуха Натальи Ткачук и Алексея Горлина (начальник кредитного управления).

Это не первое заявление о принятии мер.

При первом рассмотрении Арбитражный суд Московского округа 21 января 2020 года оставил в силе отказ судов нижестоящих инстанций арестовать имущество ответчиков на сумму 41,6 млрд рублей.

При втором рассмотрении Девятый арбитражный апелляционный суд 24 августа 2020 года подтвердил определение Арбитражного суда Москвы, который 3 июня частично удовлетворил заявление АСВ о принятии мер обеспечения по иску агентства. Суд в июне 2020 года арестовал имущество бывших председателя совета директоров банка Евгения Мафцира и председателя правления Павла Дойнова. При этом суд отказал в принятии мер обеспечения в отношении остальных ответчиков.

Арбитражный суд Московского округа 15 июня 2021 года оставил в силе определение Арбитражного суда Москвы, который в конце августа 2020 года частично удовлетворил иск АСВ, решив привлечь к субсидиарной ответственности на сумму 41,6 млрд рублей четырех бывших руководителей "БФГ-кредита".

Кассация 15 июня оставила в силе решение о солидарном взыскании с бывших члена совета и президента группы "БФГ" Юрия Глоцера, Мафцира, Дойнова и экс-члена правления Михаила Дорогинина в пользу банка 41,6 млрд рублей.

Кассационный суд 15 июня отменил постановление Девятого арбитражного апелляционного суда, который 18 января по иску АСВ решил привлечь к субсидиарной ответственности Рассадина, Ерцева, Швецова, Ткачук и Горлина. При этом апелляционный суд тогда оставил в силе решение о привлечении к субсидиарной ответственности Глоцера, Мафцира, Дойнова и Дорогинина.

Суд первой инстанции ранее приостановил производство по определению размера ответственности до формирования конкурсной массы.

Дело рассматривалось по иску АСВ о солидарном взыскании с девяти ответчиков 41,6 млрд рублей.

Уголовное дело и отзыв лицензии

Следственный комитет РФ 6 октября 2020 года возбудил уголовное дело в отношении зампредправления банка "БФГ-кредит" Дениса Пуресева "по факту присвоения и растраты имущества банка организованной группой лиц в особо крупном размере". Арбитражный суд Москвы в конце апреля арестовал его имущество на сумму 41,6 млрд рублей.

Басманный суд Москвы 18 января 2021 года продлил срок содержания Пуресева под стражей. В документах говорится, что Пуресев, "располагая сведениями о неустойчивом финансовом положении зарегистрированного на территории республики Кипр "ФБМЕ Банка", достиг соглашения с работниками этого банка о реализации преступного плана, направленного на хищение денежных средств" "БФГ-кредита" и сокрытия следов преступления.

ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "БФГ-кредита" с 27 июля 2016 года. Арбитражный суд Москвы признал должника несостоятельным (банкротом) в сентябре 2016 года. В отношении него было открыто конкурсное производство, функции конкурсного управляющего возложены на АСВ.

"БФГ-кредит" по итогам второго квартала 2016 года занял 104-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".