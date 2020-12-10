Задержан еще один соучастник крупного хищения из банка "БФГ-Кредит"

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Следствие по делу о хищении почти 13 млрд рублей из банка "БФГ-Кредит" предъявило обвинение в этом преступлении задержанному бывшему зампредседателя правления банка Денису Пуресеву, сообщили в Следственном комитете (СК).

"В результате проведенных совместно с подразделениями МВД и ФСБ следственных и оперативно-разыскных мероприятий задержан еще один соучастник фигурантов уголовного дела - бывший заместитель председателя правления банка Денис Пуресев, являющийся действующим адвокатом", - говорится в сообщении пресс-службы СК, поступившем в четверг в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что Пуресев обвиняется в совершении хищения в особо крупном размере организованной группой с использованием служебного положения совместно с Михаилом Дорогининым, Алексеем Горлиным и Юлией Финкельштейн, которым обвинение было предъявлено ранее.

По данным следствия, в период 2014-2016 годов бывшие руководители кредитного учреждения выдали более чем 40 подконтрольным коммерческим структурам заведомо невозвратные кредиты, сумма которых составила не менее 12,9 млрд рублей.

"В дальнейшем деньги были направлены на счета сторонних организаций и похищены", - говорится в пресс-релизе. В нем отмечается, что указанные денежные средства переводились соучастниками зарубежным коммерческим организациям и использовались для приобретения недвижимости и частичного рефинансирования кредитов.

По данному факту расследуется уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе. "Следствием запрошена выдача задержанного в Чехии бывшего председателя правления банка Павла Дойнова, по версии следствия, также причастного к растрате денежных средств банка", - говорится в сообщении.

В СК напомнили, что остаются в международном розыске владельцы и руководители "БФГ-Кредита" Юрий Глоцер и Евгений Мафцир. По версии следствия, они организовали данное преступления, а после того, как их раскрыли, злоумышленники бежали из РФ, говорится в пресс-релизе.