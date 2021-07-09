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Экспортная пошлина на пшеницу с 14 июля снизится до $39,3 за тонну

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на пшеницу с 14 июля снизится до $39,3 за тонну против пошлины в $41,2 за тонну, которая действует по 13 июля, следует из данных Минсельхоза РФ.

Пошлина на ячмень снизится до $36,9 ($37) за тонну. Пошлина на кукурузу повысится до $52,2 ($50,6) за тонну.

Новые ставки будут действовать по 20 июля.

Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $256,2 за тонну ($258,9 для предыдущей ставки пошлины), на ячмень - $237,8 ($237,9), на кукурузу - $259,7 ($257,4) за тонну.

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РФ со 2 июня ввела механизм зернового демпфера, который предусматривает плавающие пошлины на экспорт пшеницы, кукурузы и ячменя и возврат полученных от них средств на субсидирование сельхозпроизводителей.

Размер пошлин рассчитывается еженедельно на основе ценовых индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на "Московской бирже". Цена отсечения по пшенице составляет $200 за тонну, по кукурузе и ячменю - $185 за тонну. Размер пошлины составляет 70% от превышения этого показателя.

До введения нового механизма пошлина на экспорт пшеницы составляла 50 евро, кукурузы - 25 евро, ячменя - 10 евро за тонну.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в минувшем сельхозгоду (закончился 30 июня) превысит 48 млн тонн. Прогноз на наступивший сельхозгод - 51 млн тонн

Минсельхоз РФ

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