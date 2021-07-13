Минсельхоз ждет, что рост цен в этом году останется на уровне общей инфляции

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ ожидает умеренной ценовой динамики в этом году, которая останется в пределах общей инфляции, сообщает ведомство со ссылкой на советника министра сельского хозяйства Юрия Косована. Он прокомментировал появившееся в СМИ заявление Союза потребителей РФ о росте цен на ключевые продукты питания.

"В настоящее время цены производителей на все базовые продукты питания стабильны. Меры поддержки и регулирования, принятые правительством, уже позволили снизить волатильность и начать новый сельхозгод без резких колебаний. По отдельным категориям сейчас наблюдается снижение стоимости, и в дальнейшем, по мере поступления нового урожая, эта тенденция продолжится", - сказал Косован.

В частности, пошлины на экспорт пшеницы позволили снизить цены на нее, а новые меры поддержки предприятий - на муку. В совокупности эти меры способствовали сохранению уровня цен на хлеб, отметил он. Стоимость сахара и подсолнечного масла с декабря прошлого года практически не меняется, цены на крупы - рис и гречку - в целом за последние месяцы также не демонстрируют резкой динамики.

Косован напомнил, что в этом году расширены посевные площади под сахарной свеклой и подсолнечником, ожидается хороший урожай зерновых. Это позволит нарастить объемы производства конечной продукции и обеспечить ее доступность, подчеркнул он. В последние две недели цены на овощи также заметно снижаются.