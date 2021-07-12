Премьер Нидерландов извинился за преждевременное снятие COVID-ограничений

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте извинился за слишком раннее снятие ограничений против коронавируса COVID-19, так как в стране зафиксирована новая вспышка заболеваемости, сообщает euronews.

"Мы поступили опрометчиво, о чем сожалеем и за что приносим извинения", - цитируют СМИ Рютте.

Отмечается, что из-за преждевременного снятия ограничений заболеваемость достигла пика с начала пандемии.

В частности, с 26 июня в Нидерландах стало ненужным носить маски при соблюдении социальной дистанции. Однако эти правила не распространяются на общественный транспорт, аэропорты, самолеты, школы и другие места, где не получится сохранять дистанцию в полтора метра друг от друга.

Кроме того, в стране возобновили работу дискотеки, однако попасть в клуб можно, лишь предъявив отрицательный тест на COVID-19.

Всего за время пандемии в Нидерландах выявлено более 1,7 млн случаев заражения коронавирусом, более 17,7 тыс. пациентов скончались, а более 1,65 млн человек переболели и выздоровели.