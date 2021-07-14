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SEC оштрафовала созданный россиянином космический стартап Momentus

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Космический стартап Momentus, основанный россиянином Михаилом Кокоричем, а также специализированная компания по слияниям и поглощениям (SPAC) Stable Road Acquisition Company, планирующая слияние с Momentus, оштрафованы Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Как говорится в сообщении SEC, компании вводили в заблуждение инвесторов, предоставляя им недостоверную информацию относительно технологий Momentus, а также рисков того, что связь компании с Кокоричем может вызвать у регуляторов вопросы, касающиеся угроз для национальной безопасности.

Кроме того, оштрафованы CEO Stable Road Брайан Кэбот, основатель SPAC – SRC-NI Holdings, а также сам Кокорич. Общая сумма штрафов составит более $8 млн.

Momentus и Stable Road объявили о планируемом слиянии в рамках сделки объемом $1,2 млрд в октябре прошлого года. Их объединение должно привести к созданию первой публично торгуемой компании в сфере космической инфраструктуры.

Позднее Momentus сообщила, что в январе текущего года получила от SEC запрос на предоставление документов, касающихся планируемой сделки.

SEC установила, что Кокорич и Momentus сообщали иностранным инвесторам об "успешном тестировании" технологии компании в космосе, хотя на самом деле единственное проведенное ею испытание "не достигло ключевых показателей миссии и не продемонстрировало коммерческой жизнеспособности технологии".

Что не так со SPAC

Как Momentus, так и Stable Road представили инвесторам недостоверную оценку риска того, что бизнес компании может вызвать у американских регуляторов вопросы с точки зрения национальной безопасности, отмечают в SEC.

Кроме того, регулятор заявил, что SPAC не провела надлежащей due diligence Momentus, что была обязано сделать.

"Если одна сторона врет, это не освобождает вторую сторону от проведения due diligence", - заявил глава SEC Гэри Генслер, процитированный в сообщении. Это редкий случай в практике комиссии, когда штрафные санкции в отношении эмитента комментирует лично глава SEC.

SEC воспользовалась этой возможностью, чтобы подчеркнуть свое осторожное отношение к SPAC-компаниям, сделки с участием которых захлестнули фондовый рынок в 2020-2021 гг. и стали реальной альтернативой классических IPO.

"Этот случай иллюстрирует риски, присущие сделкам со SPAC, поскольку те, кто хочет хорошо заработать на подобных слияниях, может не провести надлежащей проверки цели для слияния и ввести инвесторов в заблуждение", - отметил Генслер.

SEC подала иск в суд против Кокорича персонально, обвинив его в мошенничестве.

"Кокорич, экс-CEO Momentus, занимался мошенничеством, предоставляя недостоверные данные о жизнеспособности технологий компании, а также своего статуса, способного нести риски для национальной безопасности", - отмечают в SEC.

Несмотря на штрафы SEC, Momentus и Stable Road по-прежнему имеют возможность завершить слияние, пишет газета Financial Times.

Вышли из ракеты

Со-основателями стартапа Кокорича были первый зампред Сбербанка Лев Хасис и его супруга Ольга Хасис через компанию Brainyspace LLC. В разделе проспекта, посвященном потенциальным рискам, Momentus напоминала, что Сбербанк находится под секторальными санкциями США, поэтому аффилированность Хасиса с кредитной организацией может усложнить согласование американскими властями сделок по привлечению компанией инвестиций.

Месяц назад, 8 июня, Momentus подписала со своими основателями и с американским правительством в лице министерств обороны и финансов "Соглашение о национальной безопасности", говорится в материалах компании. По этому соглашению Nortrone Finance Кокорича и Brainyspace LLC Льва и Ольги Хасис продают все свои доли в Momentus самой компании. Сумма этой сделки – $50 млн, выплаты привязаны к привлечению Momentus средств на рынке.

В иске к Кокоричу и тексте решения комиссии по этому делу, опубликованных SEC на своем сайте, нет претензий к Хасису и каких-либо его упоминаний.

SEC Momentus Михаил Кокорич SPAC Stable Road Acquisition Company

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