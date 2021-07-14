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Бывший замглавы Пентагона возглавит созданный россиянами стартап Momentus

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Космический стартап Momentus, основанный россиянином Михаилом Кокоричем, с 1 августа возглавит Джон Руд, ранее занимавший пост замминистра обороны США.

Постоянного СЕО у Momentus нет с января, когда этот пост покинул Кокорич. Под руководством Руда Momentus рассчитывает завершить ранее анонсированное слияние со спецкомпанией Stable Road Acquisition Company в августе, сказано в сообщении.

Руд заявил, что решения, которые разрабатывает Momentus, позволят ее клиентам "по-новому использовать возможности космоса". Бывший замглавы Пентагона, который также поработал в Госдепе и ЦРУ, отметил, что в жизни компании начинается новая глава, и команда Momentus приложит все усилия для реализации заключенного недавно с правительством соглашения о национальной безопасности.

Новость о назначении Руда последовала сразу за объявлением Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEС), оштрафовавшей Momentus, Stable Road Acquisition Company и Кокорича. Как говорилось в сообщении SEC, компании вводили в заблуждение инвесторов, предоставляя им недостоверную информацию относительно технологий Momentus и умалчивая о рисках из-за связи компании с Кокоричем в свете угроз для национальной безопасности.

Momentus и Stable Road объявили о планируемом слиянии в рамках сделки объемом $1,2 млрд в октябре прошлого года. Их объединение должно привести к созданию первой публично торгуемой компании в сфере космической инфраструктуры. Позднее Momentus сообщила, что в январе текущего года получила от SEC запрос на предоставление документов, касающихся планируемой сделки.

SEC установила, что Кокорич и Momentus сообщали иностранным инвесторам об "успешном тестировании" технологии компании в космосе, хотя на самом деле единственное проведенное ею испытание "не достигло ключевых показателей миссии и не продемонстрировало коммерческой жизнеспособности технологии".

Со-основателями стартапа Кокорича были первый зампред Сбербанка Лев Хасис и его супруга Ольга Хасис через компанию Brainyspace LLC. В разделе проспекта, посвященном потенциальным рискам, Momentus напоминала, что Сбербанк находится под секторальными санкциями США, поэтому аффилированость Хасиса с кредитной организацией может усложнить согласование американскими властями сделок по привлечению компанией инвестиций.

Месяц назад, 8 июня, Momentus подписала со своими основателями и с американским правительством в лице министерств обороны и финансов "Соглашение о национальной безопасности", говорится в материалах компании. По этому соглашению Nortrone Finance Кокорича и Brainyspace LLC Льва и Ольги Хасис продают все свои доли в Momentus самой компании. Сумма этой сделки - $50 млн, выплаты привязаны к привлечению Momentus средств на рынке.

Momentus Джон Руд

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