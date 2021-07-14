ФАС масштабировала проверки рынка стройматериалов на все регионы РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подключила к проверкам роста цен на стройматериалы свои территориальные подразделения по всей стране, говорится в сообщении регулятора.

"Рынок стройматериалов под пристальным вниманием ведомства. К проверкам строительных организаций и производителей основных стройматериалов подключились все 84 территориальных органа", - сообщается в пресс-релизе ФАС.

В нем отмечается, что при выявлении каких-либо нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.

Как сообщалось 7 июля, ФАС из-за роста цен на стройматериалы в первом полугодии 2021 года инициировала проверки крупных производителей такой продукции и строительных организаций.

В пресс-релизе ведомства говорится, что речь идет о бетоне, кирпиче, древесных материалах и ПВХ-продукции.

"Также с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территориальные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг", - отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

По данным Росстата, цены на стройматериалы в РФ в июне продолжили рост, подскочив относительно мая на 6,75% (в мае рост составлял 4,99%), с начала года удорожание достигло 19,63%. По сравнению с июнем 2020 года цены на стройматериалы выросли на 23,9%.

В июне относительно предыдущего месяца продолжился рост цен на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 19,2%, обрезные доски - на 15,7%, металлочерепицу - на 12,3%, еврошифер - на 6,8%, рубероид - на 5,7%, красный кирпич - на 4,6% и оконное стекло - на 3,7%.

Динамика удорожания стройматериалов продолжает в разы превышать общую инфляцию: в июне она составила 0,69% к маю текущего года, в годовом выражении достигла 6,5%.