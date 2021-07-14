Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:08Заразились
на 14.07В России 5 857 002+23 827В мире 187 794 376+531 789

ФАС масштабировала проверки рынка стройматериалов на все регионы РФ

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подключила к проверкам роста цен на стройматериалы свои территориальные подразделения по всей стране, говорится в сообщении регулятора.

"Рынок стройматериалов под пристальным вниманием ведомства. К проверкам строительных организаций и производителей основных стройматериалов подключились все 84 территориальных органа", - сообщается в пресс-релизе ФАС.

В нем отмечается, что при выявлении каких-либо нарушений антимонопольного законодательства ведомство примет соответствующие меры.

Как сообщалось 7 июля, ФАС из-за роста цен на стройматериалы в первом полугодии 2021 года инициировала проверки крупных производителей такой продукции и строительных организаций.

В пресс-релизе ведомства говорится, что речь идет о бетоне, кирпиче, древесных материалах и ПВХ-продукции.

"Также с целью контроля цен на бетон, кирпич, древесные материалы и ПВХ-продукцию территориальные органы ФАС России будут проводить регулярный мониторинг", - отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

По данным Росстата, цены на стройматериалы в РФ в июне продолжили рост, подскочив относительно мая на 6,75% (в мае рост составлял 4,99%), с начала года удорожание достигло 19,63%. По сравнению с июнем 2020 года цены на стройматериалы выросли на 23,9%.

В июне относительно предыдущего месяца продолжился рост цен на древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 19,2%, обрезные доски - на 15,7%, металлочерепицу - на 12,3%, еврошифер - на 6,8%, рубероид - на 5,7%, красный кирпич - на 4,6% и оконное стекло - на 3,7%.

Динамика удорожания стройматериалов продолжает в разы превышать общую инфляцию: в июне она составила 0,69% к маю текущего года, в годовом выражении достигла 6,5%.

ФАС

Новости по теме

Новости

РФ оценила свой экспорт в ЕС, который затронет углеродное регулирование, в $7,6 млрд

Аналитики ЦБ допустили, что пик годовой инфляции еще впереди

ОАЭ договорились с ОПЕК+ о базовом уровне добычи

ОАЭ договорились с ОПЕК+ о базовом уровне добычи

Альтернативные дивиденды - блажь или актуальный тренд. Обзор

Сбербанк вернул лидерство по капитализации в РФ после дивидендной отсечки "Газпрома"

Сбербанк вернул лидерство по капитализации в РФ после дивидендной отсечки "Газпрома"

"АвтоВАЗ" остановил один из конвейеров из-за недопоставки электроники от Bosch

"АвтоВАЗ" остановил один из конвейеров из-за недопоставки электроники от Bosch

Минэкономразвития предлагает РЖД 188 млрд руб. из ФНБ на "восточный" БАМ

Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции

Европейские индексы слабо изменились после статданных об инфляции

Путин и Лукашенко договорились о кредитах Минску в связи с налоговым маневром в РФ

Путин и Лукашенко договорились о кредитах Минску в связи с налоговым маневром в РФ

Brent подорожала до $75,92 за баррель

Brent подорожала до $75,92 за баррель
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');