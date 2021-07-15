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Brent подешевела до $74,11 за баррель

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти немного замедлили снижение в ходе торгов в четверг.

К 17:13 по московскому времени сентябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,65 (0,87%), до $74,11 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,65 (0,89%), до $72,48 за баррель.

ОАЭ достигли компромисса с ОПЕК+, сообщил накануне Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, страна согласовала новый базовый уровень по добыче в 3,65 млн б/с по сравнению с нынешними 3,17 млн б/с.

Теперь ОАЭ поддержат предложение Саудовской Аравии о продлении срока действия сделки ОПЕК+ до конца 2022 года, сказал источник.

Также скоро должна быть названа новая дата встречи представителей стран ОПЕК+.

Прогресс в урегулировании разногласий между Саудовской Аравией и ОАЭ относительно квот по добыче в августе и последующие месяцы смягчил опасения по поводу сохранения производства на июльском уровне, что, как ожидалось, приведет к дефициту предложения, отмечает S&P Global Platts.

Страны ОПЕК в июне увеличили добычу нефти на 586 тыс. баррелей в сутки - до 26,03 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете организации.

Согласно условиям сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи, в июне страны ОПЕК могли увеличить добычу, а Саудовская Аравия частично сняла свои добровольные ограничения - с июня еще на 350 тыс. б/с.

Доклад министерства энергетики США, опубликованный в среду, показал сокращение запасов нефти в стране по итогам восьмой недели подряд, что стало самым длительным периодом их непрерывного падения с января 2018 года.

Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 9 июля, уменьшились на 7,9 млн баррелей, до 437,58 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение на 4,9 млн баррелей.

Между тем запасы бензина в США на прошлой неделе увеличились на 1,04 млн баррелей, дистиллятов - на 3,66 млн баррелей. Аналитики в среднем ожидали снижения резервов бензина на 1,6 млн баррелей и роста объема дистиллятов на 1,3 млн баррелей.

Brent WTI ОПЕК ОАЭ Саудовская Аравия США Минэнерго

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