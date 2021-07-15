В ФРС заявили, что на понимание новых трендов на рынке труда США уйдет несколько лет

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе (ФРС) потребуются годы, чтобы понять новые тренды на американском рынке труда, сформировавшиеся в результате пандемии COVID-19, заявил председатель ФРС Джером Пауэлл.

Пауэлл, представивший в четверг полугодовой доклад о состоянии экономики США в банковском комитете Сената, заявил, что изменение тенденций в сфере участия населения страны в рабочей силе может усложнить задачу Федрезерва по оценке того, насколько американская экономика близка к понятию о "полной занятости".

Это, однако, не помешает центробанку приступить к сокращению объема выкупа активов, отметил Пауэлл. Понимание новых трендов на рынке труда может оказаться более важным позднее, когда ФРС начнет задумываться о повышении базовой процентной ставки.

По словам Пауэлла, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) обсуждал вопрос о сокращении объемов выкупа активов на июньском заседании и продолжит его обсуждение в ходе следующей встречи 27-28 июля.

Федрезерв удерживает базовую ставку на уровне 0-0,25% с марта 2020 года и выкупает активы на сумму $120 млрд в месяц с июня 2020 года. Центробанк обещал продолжать выкуп активов в том же объеме до достижения существенного прогресса в движении к целям полной занятости и ценовой стабильности. В четверг Пауэлл отметил, что ситуация в экономике США по-прежнему далека от целей ФРС.

Днем ранее Пауэлл выступал в комитете по финансовым услугам Палаты представителей. В четверг, как и накануне, он отстаивал целесообразность сохранения масштабных экономических стимулов, несмотря на существенное усиление инфляции в Штатах.

"Шок, связанный с открытием экономики, привел к подъему темпов инфляции существенно выше уровня в 2%, и конечно же, нас это не устраивает", - цитирует Пауэлла агентство Bloomberg.

Ускорение инфляции, по его словам, концентрируется в ограниченном круге секторов, включая новые и подержанные автомобили, а также авиаперевозки и отдых в отелях.

Динамика цен в США "уникальна", и руководство Федрезерва внимательно следит за ней, чтобы понять, является ли его мнение о временном ускорении инфляции верным или инфляционное давление будет сохраняться в течение продолжительного периода, сказал Пауэлл.

"У нас нет такого примера за последнее время, чтобы мы открывали экономику объемом $20 трлн с крупными бюджетными и монетарными стимулами, - сказал Пауэлл. - Мы действительно пытаемся понять, что взять за базовый сценарий и какие есть риски", - отметил он.

Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в июне подскочили на 5,4% относительно того же месяца прошлого года. Темпы инфляции ускорились по сравнению с 5% в мае и были максимальными более чем за 12 лет – с августа 2008 года.