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WSJ сообщила о скорой покупке Intel израильского чипмейкера Tower Semiconductor

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Корпорация Intel близка к покупке израильского производителя чипов Tower Semiconductor Ltd. за $6 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. По их данным, компании могут объявить о сделке уже на этой неделе.

Tower Semiconductor, акции которой торгуются на бирже Nasdaq, производит полупроводниковые компоненты и интегральные микросхемы, использующиеся в автомобилях, потребительских устройствах, медицинском и промышленном оборудовании.

Акции компании взлетели в цене на 48% в ходе дополнительных торгов в понедельник после появления сообщений об интересе к ней Intel. Капитализация Tower Semiconductor составляет $3,8 млрд, и, таким образом, обсуждаемая сделка предполагает существенную премию к ее рыночной цене.

Tower Semiconductor имеет производственные предприятия в Израиле и Японии, а также штатах Калифорния и Техас.

Летом 2021 года Intel рассматривала возможность приобретения более крупного производителя чипов - GlobalFoundries Inc., однако компания, принадлежащая суверенному фонду ОАЭ Mubadala Investment Co., приняла решение провести IPO.

Intel Tower Semiconductor США Израиль

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