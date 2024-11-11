Суверенный фонд Абу-Даби инвестирует $1 млрд в американскую IT-компанию Qlik

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Суверенный фонд Abu Dhabi Investment Authority (ADIA) планирует приобрести долю в американской IT-компании Qlik у инвестиционной компании Thoma Bravo, пишет Financial Times со ссылкой на три источника, знакомых с вопросом.

По словам источников, сумма сделки составит порядка $1 млрд.

Qlik была основана в Швеции в 1993 году. Она специализируется на разработке ПО для аналитики и работы с данными, а также является оператором собственной ИИ-платформы. Thoma Bravo приобрела компанию в 2016 году за $3 млрд, теперь её стоимость оценивается примерно в $10 млрд.

ADIA и другие ближневосточные фонды в последнее время активно участвуют в различных сделках в США и Европе, пишет FT. В частности, ADIA предоставила финансирование Advent International для покупки американской управляющей компании Fisher Investments, а также поучаствовала в приобретении фондом KKR линий наземной связи у Telecom Italia за 22 млрд евро.