Российские биржевые индексы упали к уровням 1,5-месячной давности

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги пятницы распродажами на фоне слабости котировок нефти (Brent локально падала в район $72,3 за баррель, но потом отскочила к $73,7 за баррель); индексы МосБиржи и РТС откатились к уровням 1,5-месячной давности во главе с Polymetal и "АЛРОСА".

Индекс Мосбиржи снизился на 0,8% до 3770,15 пункта. Индекс РТС снизился на 0,6% до 1603,1 пункта (-0,6%). Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 2,6%.

Доллар подешевел на 28 копеек до 74,09 рубля .

За неделю индексы РТС и МосБиржи снизились на 2-2,2%, доллар подешевел на 0,27 рубля.

Последствия пандемии коронавируса в целом в России преодолены, экономика страны восстановилась, заявил президент Владимир Путин на неформальной встрече лидеров форума "Азиатско-Тихоокеанское сотрудничество".

"В России реализован целый комплекс мер, нацеленных на сохранение доходов и занятости населения, поддержку бизнеса, снижение потерь, оказание помощи наиболее пострадавшим отраслям", - сказал Путин.

Подешевели в пятницу акции Polymetal (-2,6%), "АЛРОСА" (-2,4%), "Аэрофлота" (-2%), ПАО "Полюс" (-1,9%), "Норникеля" (-1,6%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -1,4% "префы"), "ММК" (-1,1%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Магнита" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,7% "префы"), "МТС" (-0,8%), UC Rusal (-0,8%), "Интер РАО" (-0,6%), "Яндекса" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "Татнефти" (-0,5%), "Газпрома" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), АФК "Система" (-0,2%), "Московской Биржи" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Совет директоров "Северстали" рекомендовал выплатить дивиденды за II квартал 2021 года в размере 84,45 руб. на акцию, сообщила компания. За I квартал дивиденды составляли 46,77 руб. на акцию. Датой закрытия реестра на получение квартальных выплат рекомендовано установить 2 сентября.

"Северсталь" повысила во II квартале выручку на 33%, до $2,946 млрд, что оказалось ниже прогноза в $3,014 млрд. Показатель EBITDA "Северстали" во II квартале увеличился на 41,7% к предыдущему кварталу, до $1,647 млрд. Результат оказался чуть ниже консенсус-прогноза "Интерфакса" ($1,656 млрд, прирост на 43%).

Группа "Северсталь" увеличила во II квартале продажи стали на 2% к I кварталу, до 2,678 млн тонн, сообщила компания.

Подорожали расписки TCS Group (+1,3%), Ozon (+0,5%), акции ВТБ (+0,2%).

X5 Retail Group (-0,7%) во II квартале 2021 года увеличила чистую выручку на 10,6% по сравнению с показателем за II квартал 2020 года, до 545,577 млрд рублей.

Акции "Россетей" (-0,5% и -1,9% "префы") лишились на бирже дивидендной составляющей (0,025 рубля на обыкновенную и 0,059 рубля на привилегированную бумагу), как и "префы" "Транснефти" (-5,6%, до 167,55 тыс. рублей; дивиденды за 2020 год - 9224,28 рубля на акцию).

В США индексы акций накануне изменились на 0,2-0,7%, инвесторы оценивали новую порцию квартальных отчетов компаний, статданные и выступление председателя Федрезерва США Джерома Пауэлла.

В пятницу в Азии динамика индексов акций также была смешанной (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,03%), проседают Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 теряют 0,1-0,6%) и Штаты (основные индексы теряю по 0,4%).

Банк Японии по итогам 2-дневного заседания сохранил неизменными ключевые параметры денежно-кредитной политики, понизил прогноз роста ВВП на текущий финансовый год и повысил прогноз инфляции. Кроме того, регулятор объявил о запуске программы финансирования проектов по борьбе с изменением климата.

В США розничные продажи в июне выросли на 0,6%, тогда как ожидалось сокращение на 0,4%. Позитивная статистика добавляет аргументы в пользу начала сворачивания мер стимулирования со стороны Федрезерва США, что является негативным фактором для фондовых площадок.

На нефтяном рынке цены в пятницу отыграли утреннее снижение, вызванное новостями от ОПЕК+ по поводу увеличения квот для ОАЭ. К 18:50 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали в Лондоне на 0,4%, до $73,75 за баррель (-1,7% в четверг), августовские фьючерсы на WTI дорожали в Нью-Йорке на 0,4%, до $71,96 за баррель (-2% накануне).

На рынке ждут новостей от ОПЕК+ после появившейся ранее на этой неделе в СМИ информации о том, что компромисс с ОЭА был достигнут. По данным агентства Bloomberg, страна согласовала с Саудовской Аравией увеличение своей референтной базы снижения добычи до 3,65 млн б/с с 3,17 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката стали "префы" ПАО "Курганская генерирующая компания" (-8,6%), акции ПАО "Казаньоргсинтез" (-3,2%), ПАО "Белуга групп" (-2,8%).

Подорожали акции ПАО "Лензолото" (+23,7% и +10,7% "префы"), АДР HeadHunter (+10,5%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (+8,6%), ГК "Самолет" (+4,5%), "ТГК-1" (+3,7%), "Юнипро" (+2,4%).

Как отмечает инвестиционный стратег "ВТБ Капитал Инвестиции" Иван Малина, расписки HeadHunter накануне значительно скорректировались в отсутствии новостей, а в пятницу восстанавливали потери. Фундаментально бумага является привлекательной для инвесторов, поскольку компания является бенефициаром структурных изменений на российском рынке труда в сторону цифровизации трудоустройства.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,58 млрд рублей (из них 9,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 7,28 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,91 млрд рублей на акции "Сургутнефтегаза").