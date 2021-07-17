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"Дочка" "Роснефти" перевела лицензии на 42 месторождения на "внучку"

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - АО "Самаранефтегаз" (дочерняя структура НК "Роснефть") перевело на свою новую "дочку" ООО "Самаранефть" лицензии для разведки и добычи полезных ископаемых, следует из материалов на портале "Федресурс".

Переоформить 42 участка поручено приказами Роснедр. Речь идет об участках в Самарской области (один - на границе с Оренбургской) для разведки и добычи полезных ископаемых. Из этих участков 10 предназначены для геологического изучения.

Сообщалось, что ООО "Самаранефть" создано в результате слияния при реорганизации ООО "Самаранефтегаз-1" и ООО "Кинельский склад-2", созданных и ликвидированных 30 апреля 2021 года. "Самаранефтегаз-1" был реорганизован из АО "Самаранефтегаз", "Кинельский склад-2" - из ООО "Кинельский склад". Единственный владелец всех реорганизуемых юрлиц - ООО "РН-Трейд" (100% принадлежит ПАО НК "Роснефть").

Генеральным директором "Самаранефти" назначен Александр Швецов.

В бухгалтерской отчетности "Самаранефтегаза" отмечалось, что реорганизация повлечет снижение активов и обязательств компании на величину от 3% до 10%.

Согласно отчетности, активы "Самаранефтегаза" на конец 2020 года составили 170,3 млрд рублей, сократившись за минувший год на 4,9%.

Согласно плану, который топ-менеджмент "Роснефти" изложил аналитикам в конце прошлого года, месторождения, разрабатываемые "Самаранефтегазом", могут войти в число "хвостовых активов", планируемых к продаже.

Решение о реорганизации "Самаранефтегаза" было принято в конце декабря 2020 года, к тому моменту "Роснефть" уже продала часть из "хвостовых" активов - "Варьеганнефтегаз", 9% "Сахалинморнефтегаза" и "РН-Северная нефть" - "ННК-Холдингу" Эдуарда Худайнатова.

Роснефть Самаранефтегаз Самаранефть

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